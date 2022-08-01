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06988 樂享集團
即時 按盤價 跌1.230 -0.080 (-6.107%)
大手異動

01/08/2022 13:58

《異動股》樂享集團跌逾３８％穿２５０天線兼創新低

　　《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌３８﹒１％，報１﹒５６元，跌穿
２５０天線（２﹒４１８元），最低價１﹒５５元，創上市新低，最高價２﹒５５元；成交
３５１０﹒２萬股，成交金額７４２６﹒８６萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出
１７９３﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，
加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７９﹒４３萬元，加權
平均成交價２﹒３０６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３８﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２０１２５，跌３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４３１８，跌１２點或０﹒２９％；主板成交７９０﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２６０，升７點或０﹒２３％，成交３１８７﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０９，升１４２點或１﹒１６％，成交２１３１﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒５６０　變動　　　　　－３８﹒１０％
　　最高價　　　　　　２﹒５５０　最低價　　　　　　１﹒５５０
　　成交股數　　３５１０﹒２萬股　成交金額　　７４２６﹒８６萬
　　１０天平均　　　　２﹒４７２　歷史波幅％　　　３２﹒２８４
　　２０天平均　　　　２﹒５６２　加權平均價　　　　２﹒１１６
　　５０天平均　　　　２﹒６３８　ＲＳＩ１４　　　１５﹒７７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出
１７９３﹒８１萬元；暫連跌２日，累計跌幅３８﹒３４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　樂享集團（０６９８８）　　　　１﹒５６　－３８﹒１０
　　騰訊（００７００）　　　　３０３﹒００　　－１﹒２４
　　快手（０１０２４）　　　　　７８﹒７０　　－０﹒３８
　　福祿控股（０２１０１）　　　　４﹒６２　　＋１﹒５４
　　稻草熊娛樂（０２１２５）　　　２﹒０５　　－７﹒２４
　　美團（０３６９０）　　　　１８０﹒４０　　＋２﹒３３
　　京東集團（０９６１８）　　２３３﹒８０　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　　　８９﹒９５　　－３﹒３８
　　寶尊電商（０９９９１）　　　２２﹒６５　　－５﹒８２
　　網易（０９９９９）　　　　１４３﹒１０　　－１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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