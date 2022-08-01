《異動股》樂享集團跌逾３８％穿２５０天線兼創新低

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌３８﹒１％，報１﹒５６元，跌穿

２５０天線（２﹒４１８元），最低價１﹒５５元，創上市新低，最高價２﹒５５元；成交

３５１０﹒２萬股，成交金額７４２６﹒８６萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出

１７９３﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，

加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７９﹒４３萬元，加權

平均成交價２﹒３０６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３８﹒３４％。

現時，恒生指數報２０１２５，跌３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８６６，跌

１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４３１８，跌１２點或０﹒２９％；主板成交７９０﹒１

億元。

上證綜合指數報３２６０，升７點或０﹒２３％，成交３１８７﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２４０９，升１４２點或１﹒１６％，成交２１３１﹒８１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒５６０ 變動 －３８﹒１０％

最高價 ２﹒５５０ 最低價 １﹒５５０

成交股數 ３５１０﹒２萬股 成交金額 ７４２６﹒８６萬

１０天平均 ２﹒４７２ 歷史波幅％ ３２﹒２８４

２０天平均 ２﹒５６２ 加權平均價 ２﹒１１６

５０天平均 ２﹒６３８ ＲＳＩ１４ １５﹒７７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２５０天線，創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出

１７９３﹒８１萬元；暫連跌２日，累計跌幅３８﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

樂享集團（０６９８８） １﹒５６ －３８﹒１０

騰訊（００７００） ３０３﹒００ －１﹒２４

快手（０１０２４） ７８﹒７０ －０﹒３８

福祿控股（０２１０１） ４﹒６２ ＋１﹒５４

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０５ －７﹒２４

美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋２﹒３３

京東集團（０９６１８） ２３３﹒８０ 無升跌

阿里（０９９８８） ８９﹒９５ －３﹒３８

寶尊電商（０９９９１） ２２﹒６５ －５﹒８２

網易（０９９９９） １４３﹒１０ －１﹒１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

