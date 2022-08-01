《異動股》樂享集團跌逾３８％穿２５０天線兼創新低

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌３８﹒１％，報１﹒５６元，跌穿
２５０天線（２﹒４１８元），最低價１﹒５５元，創上市新低，最高價２﹒５５元；成交
３５１０﹒２萬股，成交金額７４２６﹒８６萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出
１７９３﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５１﹒６７萬元，
加權平均成交價２﹒４５７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７９﹒４３萬元，加權
平均成交價２﹒３０６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３８﹒３４％。
現時，恒生指數報２０１２５，跌３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４３１８，跌１２點或０﹒２９％；主板成交７９０﹒１
億元。
上證綜合指數報３２６０，升７點或０﹒２３％，成交３１８７﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２４０９，升１４２點或１﹒１６％，成交２１３１﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒５６０ 變動 －３８﹒１０％
最高價 ２﹒５５０ 最低價 １﹒５５０
成交股數 ３５１０﹒２萬股 成交金額 ７４２６﹒８６萬
１０天平均 ２﹒４７２ 歷史波幅％ ３２﹒２８４
２０天平均 ２﹒５６２ 加權平均價 ２﹒１１６
５０天平均 ２﹒６３８ ＲＳＩ１４ １５﹒７７４
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股份狀態：跌穿２５０天線，創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出
１７９３﹒８１萬元；暫連跌２日，累計跌幅３８﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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樂享集團（０６９８８） １﹒５６ －３８﹒１０
騰訊（００７００） ３０３﹒００ －１﹒２４
快手（０１０２４） ７８﹒７０ －０﹒３８
福祿控股（０２１０１） ４﹒６２ ＋１﹒５４
稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒０５ －７﹒２４
美團（０３６９０） １８０﹒４０ ＋２﹒３３
京東集團（０９６１８） ２３３﹒８０ 無升跌
阿里（０９９８８） ８９﹒９５ －３﹒３８
寶尊電商（０９９９１） ２２﹒６５ －５﹒８２
網易（０９９９９） １４３﹒１０ －１﹒１１
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（ｅｄ）
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