《異動股》樂享集團（６９８８）觸發市調機制，現跌逾２６％

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌２６﹒１９％，報１﹒８６元；成交

６１５０﹒８萬股，涉資１﹒１８億元。最低價為１﹒５５元，創上市新低，最高價為２﹒５５

元。因股價波動於下午２時３分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷靜期，交易

限於１﹒２４元及１﹒８６元之間進行，並將於下午２時８分結束。

樂享集團為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０１４５，跌１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７６，跌

９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４３２７，跌３點或０﹒０９％；主板成交７９９﹒９８億

元。

上證綜合指數報３２５８，升５點或０﹒１６％，成交３２４２﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，升１３２點或１﹒０８％，成交２１６８﹒５７億元人民幣。

（ｅｄ）

