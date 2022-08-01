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00456 新城市建設發展
即時 按盤價 不變0.740 0.000 (0.000%)
大手異動

01/08/2022 14:33

《異動股》新城市建設發展挫２０％創新低，報０﹒７２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》新城市建設發展（００４５６）跌２０％，報０﹒７２元，最低
價０﹒７２元，創上市新低，最高價０﹒９元；成交２﹒３６萬股，成交金額１﹒８２萬元；主
動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出１﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額８０００元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金
額１８００元，加權平均成交價０﹒９元。
　　現時，恒生指數報２０１７８，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８８６，升
不足１點；恒生科技指數報４３３４，升３點或０﹒０９％；主板成交８５９﹒６億元。
　　上證綜合指數報３２５５，升１點或０﹒０６％，成交３５５８﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９０，升１２３點或１﹒０１％，成交２３７５﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒７２０　變動　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒９００　最低價　　　　　０﹒７２０
　　成交股數　　２﹒３６萬股　成交金額　　　　１﹒８２萬
　　１０天平均　　１﹒００６　歷史波幅％　２５７﹒２２３
　　２０天平均　　１﹒２７３　加權平均價　　　０﹒７７２
　　５０天平均　　１﹒３７８　ＲＳＩ１４　　　３﹒９１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出１﹒３４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新城市建設發展（００４５６）　　０﹒７２０　－２０﹒００
　　恒隆集團（０００１０）　　　　１４﹒０６０　　－０﹒７１
　　希慎（０００１４）　　　　　　２４﹒１００　　＋０﹒２１
　　恒隆地產（００１０１）　　　　１３﹒６２０　　－４﹒６２
　　陽光房產（００４３５）　　　　　３﹒７５０　　　　無升跌
　　皇冠環球集團（００７２７）　　　０﹒１３９　＋３２﹒３８
　　置富產業信託（００７７８）　　　６﹒６８０　　－０﹒３０
　　領展（００８２３）　　　　　　６６﹒３５０　　＋０﹒９９
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒７００　　＋０﹒１１
　　九置（０１９９７）　　　　　　３５﹒０００　　＋０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:02
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