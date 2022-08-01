《異動股》新城市建設發展挫２０％創新低，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１日專訊》新城市建設發展（００４５６）跌２０％，報０﹒７２元，最低
價０﹒７２元，創上市新低，最高價０﹒９元；成交２﹒３６萬股，成交金額１﹒８２萬元；主
動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出１﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額８０００元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金
額１８００元，加權平均成交價０﹒９元。
現時，恒生指數報２０１７８，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８８６，升
不足１點；恒生科技指數報４３３４，升３點或０﹒０９％；主板成交８５９﹒６億元。
上證綜合指數報３２５５，升１點或０﹒０６％，成交３５５８﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２３９０，升１２３點或１﹒０１％，成交２３７５﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７２０ 變動 －２０﹒００％
最高價 ０﹒９００ 最低價 ０﹒７２０
成交股數 ２﹒３６萬股 成交金額 １﹒８２萬
１０天平均 １﹒００６ 歷史波幅％ ２５７﹒２２３
２０天平均 １﹒２７３ 加權平均價 ０﹒７７２
５０天平均 １﹒３７８ ＲＳＩ１４ ３﹒９１３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出１﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新城市建設發展（００４５６） ０﹒７２０ －２０﹒００
恒隆集團（０００１０） １４﹒０６０ －０﹒７１
希慎（０００１４） ２４﹒１００ ＋０﹒２１
恒隆地產（００１０１） １３﹒６２０ －４﹒６２
陽光房產（００４３５） ３﹒７５０ 無升跌
皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１３９ ＋３２﹒３８
置富產業信託（００７７８） ６﹒６８０ －０﹒３０
領展（００８２３） ６６﹒３５０ ＋０﹒９９
太地（０１９７２） １８﹒７００ ＋０﹒１１
九置（０１９９７） ３５﹒０００ ＋０﹒２９
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（ｅｄ）
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