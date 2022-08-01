《異動股》新城市建設發展挫２０％創新低，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１日專訊》新城市建設發展（００４５６）跌２０％，報０﹒７２元，最低

價０﹒７２元，創上市新低，最高價０﹒９元；成交２﹒３６萬股，成交金額１﹒８２萬元；主

動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出１﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國

際，金額８０００元，加權平均成交價０﹒８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金

額１８００元，加權平均成交價０﹒９元。

現時，恒生指數報２０１７８，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８８６，升

不足１點；恒生科技指數報４３３４，升３點或０﹒０９％；主板成交８５９﹒６億元。

上證綜合指數報３２５５，升１點或０﹒０６％，成交３５５８﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２３９０，升１２３點或１﹒０１％，成交２３７５﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７２０ 變動 －２０﹒００％

最高價 ０﹒９００ 最低價 ０﹒７２０

成交股數 ２﹒３６萬股 成交金額 １﹒８２萬

１０天平均 １﹒００６ 歷史波幅％ ２５７﹒２２３

２０天平均 １﹒２７３ 加權平均價 ０﹒７７２

５０天平均 １﹒３７８ ＲＳＩ１４ ３﹒９１３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出１﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新城市建設發展（００４５６） ０﹒７２０ －２０﹒００

恒隆集團（０００１０） １４﹒０６０ －０﹒７１

希慎（０００１４） ２４﹒１００ ＋０﹒２１

恒隆地產（００１０１） １３﹒６２０ －４﹒６２

陽光房產（００４３５） ３﹒７５０ 無升跌

皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１３９ ＋３２﹒３８

置富產業信託（００７７８） ６﹒６８０ －０﹒３０

領展（００８２３） ６６﹒３５０ ＋０﹒９９

太地（０１９７２） １８﹒７００ ＋０﹒１１

九置（０１９９７） ３５﹒０００ ＋０﹒２９

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（ｅｄ）

