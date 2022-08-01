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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌87.350 -2.250 (-2.511%)
大手異動

01/08/2022 14:40

《大手成交》阿里一手３６萬股非自動對盤，涉資３２６５萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》阿里（０９９８８）於２：３９ｐｍ錄得１手３６萬股非自動對
盤，每股造９０﹒７元，較上日收市價低２﹒５８％，涉資３２６５﹒２萬元。
　　阿里現價跌３﹒３３％，報９０元；成交７０２４﹒１４萬股，成交金額６３﹒３億元，主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８﹒６３億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:02
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