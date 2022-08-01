《經濟通通訊社１日專訊》阿里（０９９８８）於２：３９ｐｍ錄得１手３６萬股非自動對
盤，每股造９０﹒７元，較上日收市價低２﹒５８％，涉資３２６５﹒２萬元。
阿里現價跌３﹒３３％，報９０元；成交７０２４﹒１４萬股，成交金額６３﹒３億元，主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８﹒６３億元。（ｒｗ）
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01/08/2022 14:40
《大手成交》阿里一手３６萬股非自動對盤，涉資３２６５萬元
《經濟通通訊社１日專訊》阿里（０９９８８）於２：３９ｐｍ錄得１手３６萬股非自動對
盤，每股造９０﹒７元，較上日收市價低２﹒５８％，涉資３２６５﹒２萬元。
阿里現價跌３﹒３３％，報９０元；成交７０２４﹒１４萬股，成交金額６３﹒３億元，主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８﹒６３億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 14:02
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