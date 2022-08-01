《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）於２：４２ｐｍ錄得１手１０萬股交叉盤，
每股造３０２﹒４元，較上日收市價低１﹒４３％，涉資３０２４萬元。
騰訊現價跌１﹒４３％，報３０２﹒４元；成交２６７９﹒６２萬股，成交金額８１﹒１億
元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８﹒３７億元。（ｒｗ）
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01/08/2022 14:43
《大手成交》騰訊一手１０萬股交叉盤，涉資３０２４萬元
《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）於２：４２ｐｍ錄得１手１０萬股交叉盤，
每股造３０２﹒４元，較上日收市價低１﹒４３％，涉資３０２４萬元。
騰訊現價跌１﹒４３％，報３０２﹒４元；成交２６７９﹒６２萬股，成交金額８１﹒１億
元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１８﹒３７億元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰01/08/2022 15:20 《大手成交》騰訊一手２５萬股交叉盤，涉資７５２５萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 14:03
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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