《異動股》樂享集團（６９８８）觸發市調機制，現跌５０％

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌５０％，報１﹒２６元；成交１﹒７

億股，涉資２﹒９２億元。最低價為１﹒２６元，創上市新低，最高價為２﹒５５元。因股價波

動於下午２時５１分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷靜期，交易限於

１﹒２６元及１﹒８８元之間進行，並將於下午２時５６分結束。

樂享集團為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０１６２，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８０，跌４

點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３２８，跌２點或０﹒０７％；主板成交８９３﹒４２億元

。

上證綜合指數報３２５７，升４點或０﹒１４％，成交３８３１﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２３９９，升１３３點或１﹒０８％，成交２５４４﹒１３億元人民幣。

（ｅｄ）

