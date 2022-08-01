《異動股》樂享集團（６９８８）觸發市調機制，現跌逾５５％

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌５５﹒１６％，報１﹒１３元；成交

２﹒０５億股，涉資３﹒３７億元。最低價為１﹒１元，創上市新低，最高價為２﹒５５元。因

股價波動於下午２時５９分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷靜期，交易限於

１﹒１２元及１﹒６６元之間進行，並將於下午３時４分結束。

樂享集團為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０１８８，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８８７，升

１點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３３０，跌不足１點；主板成交９１１﹒３７億元。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒１９％，成交３９４７﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２４１０，升１４３點或１﹒１７％，成交２６１９﹒６９億元人民幣。

（ｅｄ）

