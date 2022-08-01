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00836 華潤電力
即時 按盤價 升14.140 +0.060 (+0.426%)
大手異動

01/08/2022 15:03

《中資異動》潤電（００８３６）跌近５％，報１４﹒０６元

　　《經濟通通訊社１日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒７４％，報１４﹒０６元，最低價
１４﹒０２元，創１個月新低，最高價１４﹒９元；成交１５２４﹒７１萬股，成交金額
２﹒１７億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出７３８５﹒６７萬元。現時最大淨被
動買入券商為盈透證券香港，金額１６８７﹒０１萬元，加權平均成交價１４﹒２０６元；現時
最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額６３９﹒８３萬元，加權平均成交價１４﹒１７４元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒２２％。
　　現時，恒生指數報２０１８４，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８８１，跌
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３２７，跌３點或０﹒０８％；主板成交９１８﹒２８億
元。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１４﹒０６０　變動　　　　－４﹒７４％
　　最高價　　　　　　１４﹒９００　最低價　　　１４﹒０２０
　　成交股數　　１５２４﹒７１萬股　成交金額　　　２﹒１７億
　　１０天平均　　　　１５﹒０１４　歷史波幅％　３８﹒４０９
　　２０天平均　　　　１５﹒７２７　加權平均價　１４﹒２３８
　　５０天平均　　　　１５﹒３１２　ＲＳＩ１４　３６﹒４９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出７３８５﹒６７萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒２２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤電（００８３６）　　　　　１４﹒０６　－４﹒７４
　　電能（００００６）　　　　　５１﹒４５　＋０﹒１９
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒６１　－３﹒７３
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒４１　－２﹒７６
　　長江基建集團（０１０３８）　４９﹒１０　－０﹒２０
　　華電國際（０１０７１）　　　　２﹒７４　＋０﹒７４
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８０　－０﹒５５
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒０７　－８﹒３３
　　港燈（０２６３８）　　　　　　７﹒１３　＋０﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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