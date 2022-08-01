《中資異動》潤電（００８３６）跌近５％，報１４﹒０６元

《經濟通通訊社１日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒７４％，報１４﹒０６元，最低價
１４﹒０２元，創１個月新低，最高價１４﹒９元；成交１５２４﹒７１萬股，成交金額
２﹒１７億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出７３８５﹒６７萬元。現時最大淨被
動買入券商為盈透證券香港，金額１６８７﹒０１萬元，加權平均成交價１４﹒２０６元；現時
最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額６３９﹒８３萬元，加權平均成交價１４﹒１７４元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒２２％。
現時，恒生指數報２０１８４，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８８１，跌
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３２７，跌３點或０﹒０８％；主板成交９１８﹒２８億
元。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒０６０ 變動 －４﹒７４％
最高價 １４﹒９００ 最低價 １４﹒０２０
成交股數 １５２４﹒７１萬股 成交金額 ２﹒１７億
１０天平均 １５﹒０１４ 歷史波幅％ ３８﹒４０９
２０天平均 １５﹒７２７ 加權平均價 １４﹒２３８
５０天平均 １５﹒３１２ ＲＳＩ１４ ３６﹒４９６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出７３８５﹒６７萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒２２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤電（００８３６） １４﹒０６ －４﹒７４
電能（００００６） ５１﹒４５ ＋０﹒１９
華能國電（００９０２） ３﹒６１ －３﹒７３
大唐發電（００９９１） １﹒４１ －２﹒７６
長江基建集團（０１０３８） ４９﹒１０ －０﹒２０
華電國際（０１０７１） ２﹒７４ ＋０﹒７４
中廣核電（０１８１６） １﹒８０ －０﹒５５
中國電力（０２３８０） ４﹒０７ －８﹒３３
港燈（０２６３８） ７﹒１３ ＋０﹒４２
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（ｅｄ）
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