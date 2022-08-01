《異動股》樂享集團（６９８８）觸發市調機制，現跌逾６３％

《經濟通通訊社１日專訊》樂享集團（０６９８８）跌６３﹒４９％，報０﹒９２元；成交

２﹒２８億股，涉資３﹒６２億元。最低價為０﹒９２元，創上市新低，最高價為２﹒５５元。

因股價波動於下午３時５分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷靜期，交易限於

０﹒９２元及１﹒３８元之間進行，並將於下午３時１０分結束。

樂享集團為恒生綜合小型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過２０％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報２０１８８，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８８２，跌

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３２９，跌２點或０﹒０５％；主板成交９２４﹒９６億

元。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。

（ｅｄ）

