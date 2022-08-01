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00005 滙豐控股
即時 按盤價 跌51.200 -0.650 (-1.254%)
大手異動

01/08/2022 15:09

《異動股》匯控（５）升近５％突破１００天線，報５１﹒８５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）升４﹒９６％，報５１﹒８５元，升穿
１００天線（５０﹒５９９元），最高價５１﹒９元，最低價４８﹒７元；成交２７４６﹒４４
萬股，成交金額１３﹒９億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３﹒１５億元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５８２４﹒５６萬元，加權平均成交價５０﹒４７元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額７０６０﹒６２萬元，加權平均成交價
５０﹒５１１元。
　　現時，恒生指數報２０１６４，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８７２，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３２２，跌８點或０﹒２１％；主板成交９３２﹒５１
億元。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５１﹒８５０　變動　　　　＋４﹒９６％
　　最高價　　　　　　５１﹒９００　最低價　　　４８﹒７００
　　成交股數　　２７４６﹒４４萬股　成交金額　　　１３﹒９億
　　１０天平均　　　　４９﹒４５５　歷史波幅％　２４﹒７９０
　　２０天平均　　　　４９﹒３５０　加權平均價　５０﹒６２３
　　５０天平均　　　　５０﹒２４４　ＲＳＩ１４　６１﹒７８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３﹒１５億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　　５１﹒８５　＋４﹒９６
　　恒生（０００１１）　　　　　１３０﹒２０　＋２﹒９２
　　東亞（０００２３）　　　　　　　９﹒９４　－０﹒４０
　　騰訊（００７００）　　　　　３０１﹒４０　－１﹒７６
　　友邦（０１２９９）　　　　　　７７﹒０５　－２﹒４７
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒９０　－１﹒３４
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２８﹒４０　＋０﹒１８
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５４﹒８０　－２﹒２３
　　美團（０３６９０）　　　　　１８０﹒６０　＋２﹒４４
　　阿里（０９９８８）　　　　　　９０﹒００　－３﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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