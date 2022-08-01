《異動股》匯控（５）升近５％突破１００天線，報５１﹒８５元

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）升４﹒９６％，報５１﹒８５元，升穿
１００天線（５０﹒５９９元），最高價５１﹒９元，最低價４８﹒７元；成交２７４６﹒４４
萬股，成交金額１３﹒９億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３﹒１５億元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５８２４﹒５６萬元，加權平均成交價５０﹒４７元
；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額７０６０﹒６２萬元，加權平均成交價
５０﹒５１１元。
現時，恒生指數報２０１６４，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８７２，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３２２，跌８點或０﹒２１％；主板成交９３２﹒５１
億元。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ５１﹒８５０ 變動 ＋４﹒９６％
最高價 ５１﹒９００ 最低價 ４８﹒７００
成交股數 ２７４６﹒４４萬股 成交金額 １３﹒９億
１０天平均 ４９﹒４５５ 歷史波幅％ ２４﹒７９０
２０天平均 ４９﹒３５０ 加權平均價 ５０﹒６２３
５０天平均 ５０﹒２４４ ＲＳＩ１４ ６１﹒７８０
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３﹒１５億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ５１﹒８５ ＋４﹒９６
恒生（０００１１） １３０﹒２０ ＋２﹒９２
東亞（０００２３） ９﹒９４ －０﹒４０
騰訊（００７００） ３０１﹒４０ －１﹒７６
友邦（０１２９９） ７７﹒０５ －２﹒４７
大新銀行集團（０２３５６） ５﹒９０ －１﹒３４
中銀（０２３８８） ２８﹒４０ ＋０﹒１８
渣打（０２８８８） ５４﹒８０ －２﹒２３
美團（０３６９０） １８０﹒６０ ＋２﹒４４
阿里（０９９８８） ９０﹒００ －３﹒３３
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（ｅｄ）
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