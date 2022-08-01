《異動股》匯控（５）升近５％突破１００天線，報５１﹒８５元

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）升４﹒９６％，報５１﹒８５元，升穿

１００天線（５０﹒５９９元），最高價５１﹒９元，最低價４８﹒７元；成交２７４６﹒４４

萬股，成交金額１３﹒９億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３﹒１５億元。現時

最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５８２４﹒５６萬元，加權平均成交價５０﹒４７元

；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額７０６０﹒６２萬元，加權平均成交價

５０﹒５１１元。

現時，恒生指數報２０１６４，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８７２，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３２２，跌８點或０﹒２１％；主板成交９３２﹒５１

億元。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ５１﹒８５０ 變動 ＋４﹒９６％

最高價 ５１﹒９００ 最低價 ４８﹒７００

成交股數 ２７４６﹒４４萬股 成交金額 １３﹒９億

１０天平均 ４９﹒４５５ 歷史波幅％ ２４﹒７９０

２０天平均 ４９﹒３５０ 加權平均價 ５０﹒６２３

５０天平均 ５０﹒２４４ ＲＳＩ１４ ６１﹒７８０

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３﹒１５億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５１﹒８５ ＋４﹒９６

恒生（０００１１） １３０﹒２０ ＋２﹒９２

東亞（０００２３） ９﹒９４ －０﹒４０

騰訊（００７００） ３０１﹒４０ －１﹒７６

友邦（０１２９９） ７７﹒０５ －２﹒４７

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒９０ －１﹒３４

中銀（０２３８８） ２８﹒４０ ＋０﹒１８

渣打（０２８８８） ５４﹒８０ －２﹒２３

美團（０３６９０） １８０﹒６０ ＋２﹒４４

阿里（０９９８８） ９０﹒００ －３﹒３３

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（ｅｄ）

