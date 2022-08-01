《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）於３：２４ｐｍ錄得１手１０萬股交叉盤，
每股造３０１﹒２元，較上日收市價低１﹒８３％，涉資３０１２萬元。
騰訊現價跌１﹒８３％，報３０１﹒２元；成交３０２９﹒０９萬股，成交金額９１﹒６４
億元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０億元。（ｒｗ）
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01/08/2022 15:25
《大手成交》騰訊一手１０萬股交叉盤，涉資３０１２萬元
《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）於３：２４ｐｍ錄得１手１０萬股交叉盤，
每股造３０１﹒２元，較上日收市價低１﹒８３％，涉資３０１２萬元。
騰訊現價跌１﹒８３％，報３０１﹒２元；成交３０２９﹒０９萬股，成交金額９１﹒６４
億元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０億元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰02/08/2022 09:05 《大手成交》騰訊一手約１０萬股市前交易，涉資３１６０萬元
下一篇新聞︰01/08/2022 15:20 《大手成交》騰訊一手２５萬股交叉盤，涉資７５２５萬元
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01/08/2022 14:43 《大手成交》騰訊一手１０萬股交叉盤，涉資３０２４萬元
01/08/2022 09:31 《大手成交》騰訊一手約２３萬股交叉盤，涉資６９４３萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 14:04
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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