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00372 保德國際發展
即時 按盤價 跌0.111 -0.059 (-34.706%)
大手異動

01/08/2022 15:25

《異動股》保德國際發展（００３７２）跌５％，報０﹒１９元

　　《經濟通通訊社１日專訊》保德國際發展（００３７２）跌５％，報０﹒１９元，最低價
０﹒０９６元，創５２周新低，最高價０﹒１９９元；成交５２﹒４２萬股，成交金額
１０﹒３３萬元；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出９﹒９４萬元。現時最大淨被動買入
券商為凱基證券亞洲，金額９﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒１９９元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額４０４元，加權平均成交價０﹒１９１元。
　　現時，恒生指數報２０２１７，升６１點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８９０，升５
點或０﹒０８％；恒生科技指數報４３３７，升６點或０﹒１４％；主板成交９７５﹒１１億元

　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１９０　變動　　　　－５﹒００％
　　最高價　　　　　０﹒１９９　最低價　　　　０﹒０９６
　　成交股數　　５２﹒４２萬股　成交金額　　１０﹒３３萬
　　１０天平均　　　０﹒２０１　歷史波幅％　２５﹒５９７
　　２０天平均　　　０﹒２０３　加權平均價　　０﹒１９７
　　５０天平均　　　０﹒２０９　ＲＳＩ１４　２７﹒１５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出９﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保德國際發展（００３７２）　　０﹒１９０　－５﹒００
　　中達集團控股（００１３９）　　０﹒０３７　＋２﹒７８
　　光控（００１６５）　　　　　　５﹒８６０　－１﹒６８
　　中國天弓控股（００４２８）　　０﹒３００　　　無升跌
　　中投基金（００６１２）　　　　４﹒８３０　－０﹒６２
　　首程控股（００６９７）　　　　１﹒３３０　－１﹒４８
　　惠理集團（００８０６）　　　　２﹒６２０　＋０﹒３８
　　中國互聯網投資（００８１０）　３﹒６６０　－１﹒３５
　　中國信達（０１３５９）　　　　１﹒０６０　－１﹒８５
　　中國華融（０２７９９）　　　　０﹒３４５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:04
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