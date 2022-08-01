《異動股》保德國際發展（００３７２）跌５％，報０﹒１９元

《經濟通通訊社１日專訊》保德國際發展（００３７２）跌５％，報０﹒１９元，最低價

０﹒０９６元，創５２周新低，最高價０﹒１９９元；成交５２﹒４２萬股，成交金額

１０﹒３３萬元；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出９﹒９４萬元。現時最大淨被動買入

券商為凱基證券亞洲，金額９﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒１９９元；現時最大淨被動賣出

券商為美銀，金額４０４元，加權平均成交價０﹒１９１元。

現時，恒生指數報２０２１７，升６１點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８９０，升５

點或０﹒０８％；恒生科技指數報４３３７，升６點或０﹒１４％；主板成交９７５﹒１１億元

。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１９０ 變動 －５﹒００％

最高價 ０﹒１９９ 最低價 ０﹒０９６

成交股數 ５２﹒４２萬股 成交金額 １０﹒３３萬

１０天平均 ０﹒２０１ 歷史波幅％ ２５﹒５９７

２０天平均 ０﹒２０３ 加權平均價 ０﹒１９７

５０天平均 ０﹒２０９ ＲＳＩ１４ ２７﹒１５４

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出９﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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保德國際發展（００３７２） ０﹒１９０ －５﹒００

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３７ ＋２﹒７８

光控（００１６５） ５﹒８６０ －１﹒６８

中國天弓控股（００４２８） ０﹒３００ 無升跌

中投基金（００６１２） ４﹒８３０ －０﹒６２

首程控股（００６９７） １﹒３３０ －１﹒４８

惠理集團（００８０６） ２﹒６２０ ＋０﹒３８

中國互聯網投資（００８１０） ３﹒６６０ －１﹒３５

中國信達（０１３５９） １﹒０６０ －１﹒８５

中國華融（０２７９９） ０﹒３４５ 無升跌

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（ｅｄ）

