《異動股》保德國際發展（００３７２）跌５％，報０﹒１９元

《經濟通通訊社１日專訊》保德國際發展（００３７２）跌５％，報０﹒１９元，最低價
０﹒０９６元，創５２周新低，最高價０﹒１９９元；成交５２﹒４２萬股，成交金額
１０﹒３３萬元；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出９﹒９４萬元。現時最大淨被動買入
券商為凱基證券亞洲，金額９﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒１９９元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額４０４元，加權平均成交價０﹒１９１元。
現時，恒生指數報２０２１７，升６１點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８９０，升５
點或０﹒０８％；恒生科技指數報４３３７，升６點或０﹒１４％；主板成交９７５﹒１１億元
。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１９０ 變動 －５﹒００％
最高價 ０﹒１９９ 最低價 ０﹒０９６
成交股數 ５２﹒４２萬股 成交金額 １０﹒３３萬
１０天平均 ０﹒２０１ 歷史波幅％ ２５﹒５９７
２０天平均 ０﹒２０３ 加權平均價 ０﹒１９７
５０天平均 ０﹒２０９ ＲＳＩ１４ ２７﹒１５４
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出９﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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保德國際發展（００３７２） ０﹒１９０ －５﹒００
中達集團控股（００１３９） ０﹒０３７ ＋２﹒７８
光控（００１６５） ５﹒８６０ －１﹒６８
中國天弓控股（００４２８） ０﹒３００ 無升跌
中投基金（００６１２） ４﹒８３０ －０﹒６２
首程控股（００６９７） １﹒３３０ －１﹒４８
惠理集團（００８０６） ２﹒６２０ ＋０﹒３８
中國互聯網投資（００８１０） ３﹒６６０ －１﹒３５
中國信達（０１３５９） １﹒０６０ －１﹒８５
中國華融（０２７９９） ０﹒３４５ 無升跌
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（ｅｄ）
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