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09968 滙景控股
即時 按盤價 跌0.215 -0.008 (-3.587%)
大手異動

01/08/2022 15:27

《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２２４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》滙景控股（０９９６８）跌１０﹒０４％，報０﹒２２４元，最
低價０﹒２２４元，最高價０﹒２５５元；成交１﹒１９億股，成交金額２７８８﹒９４萬元；
主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出７８１﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額１１８﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒２３６元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額２３﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒２３８元。以現價計，該股暫連跌
３日，累計跌幅２４﹒０７％。
　　現時，恒生指數報２０２２８，升７１點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８９３，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３３８，升６點或０﹒１６％；主板成交９８０﹒５３億
元。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２２４　變動　　　　　－１０﹒０４％
　　最高價　　　　０﹒２５５　最低價　　　　　　０﹒２２４
　　成交股數　　１﹒１９億股　成交金額　　２７８８﹒９４萬
　　１０天平均　　０﹒９６１　歷史波幅％　　７８０﹒５３２
　　２０天平均　　１﹒３５７　加權平均價　　　　０﹒２３５
　　５０天平均　　１﹒６３４　ＲＳＩ１４　　　１０﹒８８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出７８１﹒３２萬元；暫連跌３日，累計跌
幅２４﹒０７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２２４　－１０﹒０４
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒３００　　　　無升跌
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒８００　　－１﹒０１
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒３５０　　－１﹒３９
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１００　　－１﹒４１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２６﹒７００　　＋１﹒９１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒４００　　－１﹒０７
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒４５０　　　　無升跌
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒９００　　－４﹒２９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７８０　　－１﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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