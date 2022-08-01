《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２２４元

《經濟通通訊社１日專訊》滙景控股（０９９６８）跌１０﹒０４％，報０﹒２２４元，最
低價０﹒２２４元，最高價０﹒２５５元；成交１﹒１９億股，成交金額２７８８﹒９４萬元；
主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出７８１﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額１１８﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒２３６元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額２３﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒２３８元。以現價計，該股暫連跌
３日，累計跌幅２４﹒０７％。
現時，恒生指數報２０２２８，升７１點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８９３，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３３８，升６點或０﹒１６％；主板成交９８０﹒５３億
元。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２２４ 變動 －１０﹒０４％
最高價 ０﹒２５５ 最低價 ０﹒２２４
成交股數 １﹒１９億股 成交金額 ２７８８﹒９４萬
１０天平均 ０﹒９６１ 歷史波幅％ ７８０﹒５３２
２０天平均 １﹒３５７ 加權平均價 ０﹒２３５
５０天平均 １﹒６３４ ＲＳＩ１４ １０﹒８８３
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股份狀態：主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出７８１﹒３２萬元；暫連跌３日，累計跌
幅２４﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙景控股（０９９６８） ０﹒２２４ －１０﹒０４
恒地（０００１２） ２７﹒３００ 無升跌
新地（０００１６） ９２﹒８００ －１﹒０１
中海外（００６８８） ２１﹒３５０ －１﹒３９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１００ －１﹒４１
龍湖（００９６０） ２６﹒７００ ＋１﹒９１
潤地（０１１０９） ３２﹒４００ －１﹒０７
長實（０１１１３） ５５﹒４５０ 無升跌
碧桂園（０２００７） ２﹒９００ －４﹒２９
萬科企業（０２２０２） １４﹒７８０ －１﹒０７
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（ｅｄ）
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