《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２２４元

《經濟通通訊社１日專訊》滙景控股（０９９６８）跌１０﹒０４％，報０﹒２２４元，最

低價０﹒２２４元，最高價０﹒２５５元；成交１﹒１９億股，成交金額２７８８﹒９４萬元；

主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出７８１﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

創盈市場服務，金額１１８﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒２３６元；現時最大淨被動賣出券

商為摩根士丹利，金額２３﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒２３８元。以現價計，該股暫連跌

３日，累計跌幅２４﹒０７％。

現時，恒生指數報２０２２８，升７１點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８９３，升

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３３８，升６點或０﹒１６％；主板成交９８０﹒５３億

元。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２２４ 變動 －１０﹒０４％

最高價 ０﹒２５５ 最低價 ０﹒２２４

成交股數 １﹒１９億股 成交金額 ２７８８﹒９４萬

１０天平均 ０﹒９６１ 歷史波幅％ ７８０﹒５３２

２０天平均 １﹒３５７ 加權平均價 ０﹒２３５

５０天平均 １﹒６３４ ＲＳＩ１４ １０﹒８８３

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股份狀態：主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出７８１﹒３２萬元；暫連跌３日，累計跌

幅２４﹒０７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙景控股（０９９６８） ０﹒２２４ －１０﹒０４

恒地（０００１２） ２７﹒３００ 無升跌

新地（０００１６） ９２﹒８００ －１﹒０１

中海外（００６８８） ２１﹒３５０ －１﹒３９

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１００ －１﹒４１

龍湖（００９６０） ２６﹒７００ ＋１﹒９１

潤地（０１１０９） ３２﹒４００ －１﹒０７

長實（０１１１３） ５５﹒４５０ 無升跌

碧桂園（０２００７） ２﹒９００ －４﹒２９

萬科企業（０２２０２） １４﹒７８０ －１﹒０７

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（ｅｄ）

