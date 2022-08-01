《異動股》長汽升逾１０％突破１００天線，報１３﹒６４元

《經濟通通訊社１日專訊》長汽（０２３３３）升１０﹒１８％，報１３﹒６４元，升穿
１００天線（１３﹒００２元），最高價１３﹒６６元，最低價１２﹒１８元；成交
８６６９﹒２６萬股，成交金額１１﹒４５億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３﹒５７億元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額３４０４﹒５８萬元，加權平均成交價
１３﹒１６２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１﹒０６億元，加權平均成交
價１３﹒２０４元。
現時，恒生指數報２０２２６，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８９３，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４３３６，升５點或０﹒１３％；主板成交９８３﹒０８億
元。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒６４０ 變動 ＋１０﹒１８％
最高價 １３﹒６６０ 最低價 １２﹒１８０
成交股數 ８６６９﹒２６萬股 成交金額 １１﹒４５億
１０天平均 １２﹒９８０ 歷史波幅％ ５８﹒４２８
２０天平均 １３﹒３７９ 加權平均價 １３﹒２０６
５０天平均 １４﹒３８８ ＲＳＩ１４ ４９﹒８１６
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３﹒５７億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長汽（０２３３３） １３﹒６４ ＋１０﹒１８
吉利汽車（００１７５） １７﹒６８ ＋１４﹒０６
力勁科技（００５５８） １２﹒２０ －１０﹒８２
億和控股（００８３８） ２﹒０４ －３﹒３２
中升控股（００８８１） ４４﹒６５ －０﹒４５
比亞迪（０１２１１） ２９４﹒８０ ＋３﹒２２
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒５５ ＋２﹒２６
理想汽車（０２０１５） １３４﹒２０ ＋６﹒４２
廣汽集團（０２２３８） ７﹒６６ ＋４﹒２２
小鵬汽車（０９８６８） ９８﹒９０ ＋７﹒５０
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（ｅｄ）
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