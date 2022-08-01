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02333 長城汽車
即時 按盤價 跌12.840 -0.780 (-5.727%)
大手異動

01/08/2022 15:28

《異動股》長汽升逾１０％突破１００天線，報１３﹒６４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》長汽（０２３３３）升１０﹒１８％，報１３﹒６４元，升穿
１００天線（１３﹒００２元），最高價１３﹒６６元，最低價１２﹒１８元；成交
８６６９﹒２６萬股，成交金額１１﹒４５億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３﹒５７億元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額３４０４﹒５８萬元，加權平均成交價
１３﹒１６２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１﹒０６億元，加權平均成交
價１３﹒２０４元。
　　現時，恒生指數報２０２２６，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８９３，升
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４３３６，升５點或０﹒１３％；主板成交９８３﹒０８億
元。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１３﹒６４０　變動　　　　＋１０﹒１８％
　　最高價　　　　　　１３﹒６６０　最低價　　　　１２﹒１８０
　　成交股數　　８６６９﹒２６萬股　成交金額　　　１１﹒４５億
　　１０天平均　　　　１２﹒９８０　歷史波幅％　　５８﹒４２８
　　２０天平均　　　　１３﹒３７９　加權平均價　　１３﹒２０６
　　５０天平均　　　　１４﹒３８８　ＲＳＩ１４　　４９﹒８１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３﹒５７億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒６４　＋１０﹒１８
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒６８　＋１４﹒０６
　　力勁科技（００５５８）　　１２﹒２０　－１０﹒８２
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒０４　　－３﹒３２
　　中升控股（００８８１）　　４４﹒６５　　－０﹒４５
　　比亞迪（０１２１１）　　２９４﹒８０　　＋３﹒２２
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７２﹒５５　　＋２﹒２６
　　理想汽車（０２０１５）　１３４﹒２０　　＋６﹒４２
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒６６　　＋４﹒２２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９８﹒９０　　＋７﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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