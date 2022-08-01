《異動股》李寧升逾３％突破５０天線，報６５﹒５５元

《經濟通通訊社１日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０７％，報６５﹒５５元，升穿５０
天線（６４﹒７２５元），最高價６５﹒６元，最低價６３﹒４元；成交９１５﹒６４萬股，成
交金額５﹒９４億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入９８９７﹒８萬元。現時最大
淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１９９０﹒１２萬元，加權平均成交價６４﹒８６３元；
現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８７２２﹒４５萬元，加權平均成交價
６４﹒８５４元。
現時，恒生指數報２０２２４，升６７點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６８９５，升
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３３８，升７點或０﹒１８％；主板成交
１０１０﹒６９億元。
上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ６５﹒５５０ 變動 ＋３﹒０７％
最高價 ６５﹒６００ 最低價 ６３﹒４００
成交股數 ９１５﹒６４萬股 成交金額 ５﹒９４億
１０天平均 ６６﹒５２５ 歷史波幅％ ３４﹒１６１
２０天平均 ６８﹒０３２ 加權平均價 ６４﹒８６２
５０天平均 ６４﹒７２５ ＲＳＩ１４ ４６﹒８２２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入９８９７﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李寧（０２３３１） ６５﹒５５ ＋３﹒０７
潤啤（００２９１） ５５﹒５５ ＋２﹒４９
特步國際（０１３６８） １２﹒８０ ＋０﹒３１
百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋５﹒９８
安踏體育（０２０２０） ８６﹒８０ ＋０﹒５２
申洲國際（０２３１３） ８２﹒０５ －０﹒６１
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２５ －０﹒４１
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８７ －０﹒４３
海底撈（０６８６２） １５﹒９８ ＋２﹒０４
九毛九（０９９２２） １７﹒７０ ＋３﹒６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動