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02331 李寧
即時 按盤價 跌64.900 -0.500 (-0.765%)
大手異動

01/08/2022 15:38

《異動股》李寧升逾３％突破５０天線，報６５﹒５５元

　　《經濟通通訊社１日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０７％，報６５﹒５５元，升穿５０
天線（６４﹒７２５元），最高價６５﹒６元，最低價６３﹒４元；成交９１５﹒６４萬股，成
交金額５﹒９４億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入９８９７﹒８萬元。現時最大
淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１９９０﹒１２萬元，加權平均成交價６４﹒８６３元；
現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８７２２﹒４５萬元，加權平均成交價
６４﹒８５４元。
　　現時，恒生指數報２０２２４，升６７點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６８９５，升
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３３８，升７點或０﹒１８％；主板成交
１０１０﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６５﹒５５０　變動　　　　＋３﹒０７％
　　最高價　　　　　６５﹒６００　最低價　　　６３﹒４００
　　成交股數　　９１５﹒６４萬股　成交金額　　　５﹒９４億
　　１０天平均　　　６６﹒５２５　歷史波幅％　３４﹒１６１
　　２０天平均　　　６８﹒０３２　加權平均價　６４﹒８６２
　　５０天平均　　　６４﹒７２５　ＲＳＩ１４　４６﹒８２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入９８９７﹒８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒５５　＋３﹒０７
　　潤啤（００２９１）　　　５５﹒５５　＋２﹒４９
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒８０　＋０﹒３１
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒０５　＋５﹒９８
　　安踏體育（０２０２０）　８６﹒８０　＋０﹒５２
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒０５　－０﹒６１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒２５　－０﹒４１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒８７　－０﹒４３
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９８　＋２﹒０４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７０　＋３﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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