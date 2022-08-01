《異動股》李寧升逾３％突破５０天線，報６５﹒５５元

《經濟通通訊社１日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０７％，報６５﹒５５元，升穿５０

天線（６４﹒７２５元），最高價６５﹒６元，最低價６３﹒４元；成交９１５﹒６４萬股，成

交金額５﹒９４億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入９８９７﹒８萬元。現時最大

淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１９９０﹒１２萬元，加權平均成交價６４﹒８６３元；

現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額８７２２﹒４５萬元，加權平均成交價

６４﹒８５４元。

現時，恒生指數報２０２２４，升６７點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６８９５，升

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３３８，升７點或０﹒１８％；主板成交

１０１０﹒６９億元。

上證綜合指數報３２５９，升６點或０﹒２１％，成交３９９０億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１４６點或１﹒２％，成交２６４９﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ６５﹒５５０ 變動 ＋３﹒０７％

最高價 ６５﹒６００ 最低價 ６３﹒４００

成交股數 ９１５﹒６４萬股 成交金額 ５﹒９４億

１０天平均 ６６﹒５２５ 歷史波幅％ ３４﹒１６１

２０天平均 ６８﹒０３２ 加權平均價 ６４﹒８６２

５０天平均 ６４﹒７２５ ＲＳＩ１４ ４６﹒８２２

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入９８９７﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６５﹒５５ ＋３﹒０７

潤啤（００２９１） ５５﹒５５ ＋２﹒４９

特步國際（０１３６８） １２﹒８０ ＋０﹒３１

百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋５﹒９８

安踏體育（０２０２０） ８６﹒８０ ＋０﹒５２

申洲國際（０２３１３） ８２﹒０５ －０﹒６１

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２５ －０﹒４１

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒８７ －０﹒４３

海底撈（０６８６２） １５﹒９８ ＋２﹒０４

九毛九（０９９２２） １７﹒７０ ＋３﹒６３

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（ｅｄ）

