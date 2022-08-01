《經濟通通訊社１日專訊》春城熱力（０１８５３）於３：５０ｐｍ錄得１手１４２５萬股
非自動對盤，每股造１﹒７元，較上日收市價低２﹒８６％，涉資２４２２﹒５萬元。
春城熱力現價無升跌，報１﹒７５元；成交１４２５萬股，成交金額２４２２﹒５萬元，主
動買沽比率。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
01/08/2022 15:51
《大手成交》春城熱力一手１４２５萬股非自動對盤，涉２４２２萬
《經濟通通訊社１日專訊》春城熱力（０１８５３）於３：５０ｐｍ錄得１手１４２５萬股
非自動對盤，每股造１﹒７元，較上日收市價低２﹒８６％，涉資２４２２﹒５萬元。
春城熱力現價無升跌，報１﹒７５元；成交１４２５萬股，成交金額２４２２﹒５萬元，主
動買沽比率。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 14:04
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰