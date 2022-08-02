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01913 普拉達
即時 按盤價 升44.600 +1.150 (+2.647%)
大手異動

02/08/2022 09:03

《大手成交》普拉達一手約２７萬股市前交易，涉資１１６５萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》普拉達（０１９１３）於市前９：０２ａｍ錄得１手２６﹒５２
萬股市前交易，每股造４３﹒９２８元，較上日收市價高１﹒１％，涉資１１６５﹒１萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:05
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