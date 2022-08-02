《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌逾６％，報１７９﹒２元

《經濟通通訊社２日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌６﹒１８％，報１７９﹒２元，較

ＡＤＲ收市低２﹒１１％，最低價１７８﹒８元，最高價１８２元；成交８﹒３５萬股，成交金

額１５２６﹒９２萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３２﹒１９萬元。現時最

大淨被動買入券商為美銀，金額４６﹒８萬元，加權平均成交價１７９﹒９４１元；現時最大淨

被動賣出券商為摩根大通，金額８６萬元，加權平均成交價１８０﹒７９３元。

現時，恒生指數報１９８２２，跌３４３點或１﹒７％；恒生中國企業指數報６７３６，跌

１３９點或２﹒０３％；恒生科技指數報４２１８，跌１０５點或２﹒４５％；主板成交

４７﹒１億元。

上證綜合指數報３２１６，跌４３點或１﹒３３％，成交１４２﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２１８６，跌２２７點或１﹒８３％，成交１２５﹒９１億元人民幣。



基本資料

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現價 １７９﹒２００ 變動 －６﹒１８％

最高價 １８２﹒０００ 最低價 １７８﹒８００

成交股數 ８﹒３５萬股 成交金額 １５２６﹒９２萬

１０天平均 １９７﹒９６０ 歷史波幅％ ６３﹒３１０

２０天平均 １９６﹒５２５ 加權平均價 １８２﹒８４０

５０天平均 １９７﹒７４４ ＲＳＩ１４ ４０﹒１５８

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３２﹒１９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １７９﹒２０ －６﹒１８

騰訊（００７００） ２９４﹒８０ －１﹒６０

快手（０１０２４） ７６﹒７５ －３﹒０３

小米（０１８１０） １１﹒５６ －４﹒７８

理想汽車（０２０１５） １３０﹒５０ －２﹒６８

美團（０３６９０） １７５﹒５０ －２﹒５０

京東集團（０９６１８） ２２８﹒６０ －２﹒７２

百度（０９８８８） １２９﹒８０ －３﹒４２

阿里（０９９８８） ８７﹒７０ －２﹒１２

網易（０９９９９） １４０﹒５０ －２﹒３６

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（ｅｄ）

