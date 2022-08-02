《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌逾６％，報１７９﹒２元

《經濟通通訊社２日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌６﹒１８％，報１７９﹒２元，較
ＡＤＲ收市低２﹒１１％，最低價１７８﹒８元，最高價１８２元；成交８﹒３５萬股，成交金
額１５２６﹒９２萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３２﹒１９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額４６﹒８萬元，加權平均成交價１７９﹒９４１元；現時最大淨
被動賣出券商為摩根大通，金額８６萬元，加權平均成交價１８０﹒７９３元。
現時，恒生指數報１９８２２，跌３４３點或１﹒７％；恒生中國企業指數報６７３６，跌
１３９點或２﹒０３％；恒生科技指數報４２１８，跌１０５點或２﹒４５％；主板成交
４７﹒１億元。
上證綜合指數報３２１６，跌４３點或１﹒３３％，成交１４２﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２１８６，跌２２７點或１﹒８３％，成交１２５﹒９１億元人民幣。
基本資料
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現價 １７９﹒２００ 變動 －６﹒１８％
最高價 １８２﹒０００ 最低價 １７８﹒８００
成交股數 ８﹒３５萬股 成交金額 １５２６﹒９２萬
１０天平均 １９７﹒９６０ 歷史波幅％ ６３﹒３１０
２０天平均 １９６﹒５２５ 加權平均價 １８２﹒８４０
５０天平均 １９７﹒７４４ ＲＳＩ１４ ４０﹒１５８
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３２﹒１９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嗶哩嗶哩（０９６２６） １７９﹒２０ －６﹒１８
騰訊（００７００） ２９４﹒８０ －１﹒６０
快手（０１０２４） ７６﹒７５ －３﹒０３
小米（０１８１０） １１﹒５６ －４﹒７８
理想汽車（０２０１５） １３０﹒５０ －２﹒６８
美團（０３６９０） １７５﹒５０ －２﹒５０
京東集團（０９６１８） ２２８﹒６０ －２﹒７２
百度（０９８８８） １２９﹒８０ －３﹒４２
阿里（０９９８８） ８７﹒７０ －２﹒１２
網易（０９９９９） １４０﹒５０ －２﹒３６
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（ｅｄ）
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