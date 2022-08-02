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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 跌178.100 -12.900 (-6.754%)
大手異動

02/08/2022 09:31

《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌逾６％，報１７９﹒２元

　　《經濟通通訊社２日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）跌６﹒１８％，報１７９﹒２元，較
ＡＤＲ收市低２﹒１１％，最低價１７８﹒８元，最高價１８２元；成交８﹒３５萬股，成交金
額１５２６﹒９２萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３２﹒１９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額４６﹒８萬元，加權平均成交價１７９﹒９４１元；現時最大淨
被動賣出券商為摩根大通，金額８６萬元，加權平均成交價１８０﹒７９３元。
　　現時，恒生指數報１９８２２，跌３４３點或１﹒７％；恒生中國企業指數報６７３６，跌
１３９點或２﹒０３％；恒生科技指數報４２１８，跌１０５點或２﹒４５％；主板成交
４７﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２１６，跌４３點或１﹒３３％，成交１４２﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８６，跌２２７點或１﹒８３％，成交１２５﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１７９﹒２００　變動　　　　　　－６﹒１８％
　　最高價　　　１８２﹒０００　最低價　　　　１７８﹒８００
　　成交股數　　　８﹒３５萬股　成交金額　　１５２６﹒９２萬
　　１０天平均　１９７﹒９６０　歷史波幅％　　　６３﹒３１０
　　２０天平均　１９６﹒５２５　加權平均價　　１８２﹒８４０
　　５０天平均　１９７﹒７４４　ＲＳＩ１４　　　４０﹒１５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２３２﹒１９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７９﹒２０　－６﹒１８
　　騰訊（００７００）　　　２９４﹒８０　－１﹒６０
　　快手（０１０２４）　　　　７６﹒７５　－３﹒０３
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒５６　－４﹒７８
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒５０　－２﹒６８
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒５０　－２﹒５０
　　京東集團（０９６１８）　２２８﹒６０　－２﹒７２
　　百度（０９８８８）　　　１２９﹒８０　－３﹒４２
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒７０　－２﹒１２
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒５０　－２﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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