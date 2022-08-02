《經濟通通訊社２日專訊》京東集團（０９６１８）於９：３１ａｍ錄得１手１４萬股交叉
盤，每股造２３１﹒４元，較上日收市價低１﹒５３％，涉資３２３９﹒６萬元。
京東集團現價跌３﹒２３％，報２２７﹒４元；成交４１﹒７１萬股，成交金額
９６２８﹒９６萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出４０７﹒６４萬元。（ｒｗ）
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02/08/2022 09:32
《大手成交》京東集團一手１４萬股交叉盤，涉資３２４０萬元
《經濟通通訊社２日專訊》京東集團（０９６１８）於９：３１ａｍ錄得１手１４萬股交叉
盤，每股造２３１﹒４元，較上日收市價低１﹒５３％，涉資３２３９﹒６萬元。
京東集團現價跌３﹒２３％，報２２７﹒４元；成交４１﹒７１萬股，成交金額
９６２８﹒９６萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出４０７﹒６４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 14:06
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