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01997 九龍倉置業
即時 按盤價 跌33.550 -1.400 (-4.006%)
大手異動

02/08/2022 09:33

《異動股》中國電力等６家公司上午９：３２異動

　　《經濟通通訊社２日專訊》６家上市公司於９：３２ａｍ錄得異動紀錄：
　
上市公司　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅　　　　　　　　股份狀態　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
維亞生物　　　　　　　　　　２﹒０６元　　　　－２﹒３７％　創上市新低，主動買沽比率
（０１８７３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４：２６　　　　　　　
九置　　　　　　　　　　　３３﹒９０元　　　　－３﹒００％　主動買沽比率０：１００　
（０１９９７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國電力　　　　　　　　　　３﹒８７元　　　　－５﹒３８％　創１個月新低，主動買沽比
（０２３８０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率１４：８６，暫連跌３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計跌幅１３﹒４２％　
基石藥業－Ｂ　　　　　　　　３﹒８８元　　　　－２﹒２７％　創上市新低，主動買沽比率
（０２６１６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９：２１，暫連跌３日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅１０﹒１９％　　
融信中國　　　　　　　　　　０﹒９４元　　　　－２﹒０８％　創上市新低，主動買沽比率
（０３３０１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０：１００，暫連跌３日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅１０﹒４８％　　
網易　　　　　　　　　　１３９﹒８０元　　　　－２﹒８５％　主動買沽比率４３：５７，
（０９９９９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連跌５日，累計跌幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７﹒９１％　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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