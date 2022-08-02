《異動股》中國宏橋等６家公司上午９：３５異動

《經濟通通訊社２日專訊》６家上市公司於９：３５ａｍ錄得異動紀錄：



上市公司 現價 變幅 股份狀態

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中石化 ３﹒５８元 －３﹒２４％ 主動買沽比率２１：７９

（００３８６）

騰訊 ２９１﹒４０元 －２﹒７４％ 創５２周新低，主動買沽比

（００７００） 率４８：５２，暫連跌３日

，累計跌幅９﹒１６％

中升控股 ４３﹒３５元 －２﹒８０％ 創１個月新低，主動買沽比

（００８８１） 率３３：６７，暫連跌３日

，累計跌幅５﹒３５％

中國宏橋 ７﹒６４元 －３﹒２９％ 主動買沽比率５１：４９，

（０１３７８） 暫連跌３日，累計跌幅

６﹒９４％

祥生控股集團 ０﹒４７元 －２﹒０８％ 創上市新低，主動買沽比率

（０２５９９） １：９９，暫連跌５日，累

計跌幅９﹒６２％

招行 ４０﹒５５元 －２﹒９９％ 主動買沽比率４６：５４，

（０３９６８） 暫連跌５日，累計跌幅

８﹒７７％

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（ｅｄ）

