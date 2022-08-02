《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

《經濟通通訊社２日專訊》７家上市公司於９：３６ａｍ錄得異動紀錄：



上市公司 現價 變幅 股份狀態

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中海外 ２０﹒６５元 －２﹒８２％ 創１個月新低，主動買沽比

（００６８８） 率３６：６４，暫連跌３日

，累計跌幅６﹒９８％

信義玻璃 １４﹒７０元 －５﹒７７％ 創５２周新低，主動買沽比

（００８６８） 率４１：５９

明源雲 ６﹒７７元 －５﹒０５％ 創上市新低，主動買沽比率

（００９０９） ４８：５２，暫連跌３日，

累計跌幅１３﹒７６％

中芯 １５﹒６４元 －２﹒８６％ 創１個月新低，主動買沽比

（００９８１） 率２８：７２，暫連跌３日

，累計跌幅６﹒５７％

華新水泥 ９﹒７７元 －１﹒９１％ 創上市新低，主動買沽比率

（０６６５５） ０：１００，暫連跌３日，

累計跌幅４﹒５９％

海底撈 １５﹒１８元 －５﹒２４％ 創１個月新低，主動買沽比

（０６８６２） 率２７：７３

優然牧業 ２﹒８０元 －０﹒７１％ 創上市新低，主動買沽比率

（０９８５８） ０：１００，暫連跌３日，

累計跌幅６﹒０４％

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（ｅｄ）

