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01928 金沙中國有限公司
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大手異動

02/08/2022 09:38

《異動股》滙景控股等７家公司上午９：３７異動

　　《經濟通通訊社２日專訊》７家上市公司於９：３７ａｍ錄得異動紀錄：
　
上市公司　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅　　　　　　　　股份狀態　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀娛　　　　　　　　　　４５﹒０００元　　　　－２﹒８１％　主動買沽比率５９：４１，
（０００２７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連跌３日，累計跌幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５﹒０６％　　　　　　　
阿里健康　　　　　　　　　４﹒４４０元　　　　－５﹒１３％　創１個月新低，主動買沽比
（００２４１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率４３：５７，暫連跌５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計跌幅１４﹒６２％　
金沙　　　　　　　　　　１７﹒５８０元　　　　－４﹒７７％　主動買沽比率５５：４５　
（０１９２８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞聲科技　　　　　　　　１３﹒８４０元　　　　－５﹒４６％　創５２周新低，主動買沽比
（０２０１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率１５：８５，暫連跌３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計跌幅１３﹒２８％　
和鉑醫藥－Ｂ　　　　　　　３﹒０７０元　　　　－２﹒８５％　創上市新低，主動買沽比率
（０２１４２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１：９９，暫連跌５日，累
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計跌幅１３﹒０３％　　　
寶龍商業　　　　　　　　　３﹒６９０元　　　　－１﹒８６％　創上市新低，主動買沽比率
（０９９０９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５：８５，暫連跌３日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅１５﹒７５％　　
滙景控股　　　　　　　　　０﹒２０７元　　　　－７﹒１７％　主動買沽比率３２：６８，
（０９９６８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連跌４日，累計跌幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９﹒８３％　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:07
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