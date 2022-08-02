《異動股》信義能源挫逾１０％失守１０天線，報３﹒４６元

《經濟通通訊社２日專訊》信義能源（０３８６８）跌１０﹒３６％，報３﹒４６元，跌穿

１０天線（３﹒８１３元），最低價３﹒４６元，創５２周新低，最高價３﹒７８元；成交

１４０﹒４萬股，成交金額５０６﹒１８萬元；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入

６﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為法國興業證券，金額４４﹒９２萬元，加權平均成交

價３﹒５８６元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額６９﹒４９萬元，加權平

均成交價３﹒５６８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８５％。

現時，恒生指數報１９６４１，跌５２４點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６６７０，跌

２０６點或３％；恒生科技指數報４１５３，跌１７０點或３﹒９５％；主板成交１８６﹒０６

億元。

上證綜合指數報３１７８，跌８１點或２﹒４９％，成交９６１﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２０８７，跌３２６點或２﹒６３％，成交６３７﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒４６０ 變動 －１０﹒３６％

最高價 ３﹒７８０ 最低價 ３﹒４６０

成交股數 １４０﹒４萬股 成交金額 ５０６﹒１８萬

１０天平均 ３﹒８１３ 歷史波幅％ ２６﹒６０８

２０天平均 ３﹒９１９ 加權平均價 ３﹒６０５

５０天平均 ４﹒０６７ ＲＳＩ１４ ２８﹒７７２

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股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６﹒６８

萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義能源（０３８６８） ３﹒４６０ －１０﹒３６

協合新能源（００１８２） ０﹒６８０ －４﹒２３

光大環境（００２５７） ３﹒９４０ －２﹒４８

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１２６ －５﹒９７

龍源電力（００９１６） １１﹒７８０ －４﹒５４

新天綠色能源（００９５６） ３﹒５００ －５﹒１５

光大綠色（０１２５７） １﹒７１０ －３﹒９３

粵豐環保（０１３８１） ４﹒０１０ －０﹒７４

大唐新能源（０１７９８） １﹒９２０ －７﹒２５

中廣核能（０１８１１） ２﹒９９０ －２﹒２９

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（ｅｄ）

