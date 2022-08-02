《異動股》美圖公司（１３５７）跌近４％創新低，報０﹒７９元

《經濟通通訊社２日專訊》美圖公司（０１３５７）跌３﹒６６％，報０﹒７９元，最低價

０﹒７８元，創上市新低，最高價０﹒８２元；成交１７６﹒５５萬股，成交金額１４０﹒８萬

元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額２３﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒７９９元；現時最大淨被動賣出券

商為巴克萊亞洲，金額８﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒７９元。以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅５﹒９５％。

現時，恒生指數報１９６５３，跌５１１點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報６６７９，

跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１６２，跌１６１點或３﹒７４％；主板成交

１９５﹒９９億元。

上證綜合指數報３１８８，跌７０點或２﹒１８％，成交１０１７﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２１３７，跌２７６點或２﹒２３％，成交６６９﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７９０ 變動 －３﹒６６％

最高價 ０﹒８２０ 最低價 ０﹒７８０

成交股數 １７６﹒５５萬股 成交金額 １４０﹒８萬

１０天平均 ０﹒８４３ 歷史波幅％ ３９﹒１２０

２０天平均 ０﹒８５９ 加權平均價 ０﹒７９８

５０天平均 ０﹒９３３ ＲＳＩ１４ ３４﹒２９２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元；暫連跌３

日，累計跌幅５﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美圖公司（０１３５７） ０﹒７９ －３﹒６６

騰訊（００７００） ２９０﹒６０ －３﹒００

快手（０１０２４） ７５﹒６５ －４﹒４２

美團（０３６９０） １７３﹒１０ －３﹒８３

樂享集團（０６９８８） １﹒１８ －９﹒９２

京東集團（０９６１８） ２２６﹒２０ －３﹒７４

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７６﹒５０ －７﹒５９

百度（０９８８８） １２８﹒７０ －４﹒２４

阿里（０９９８８） ８７﹒０５ －２﹒８５

網易（０９９９９） １３９﹒１０ －３﹒３４

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（ｅｄ）

