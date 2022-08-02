《異動股》美圖公司（１３５７）跌近４％創新低，報０﹒７９元

《經濟通通訊社２日專訊》美圖公司（０１３５７）跌３﹒６６％，報０﹒７９元，最低價
０﹒７８元，創上市新低，最高價０﹒８２元；成交１７６﹒５５萬股，成交金額１４０﹒８萬
元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額２３﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒７９９元；現時最大淨被動賣出券
商為巴克萊亞洲，金額８﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒７９元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅５﹒９５％。
現時，恒生指數報１９６５３，跌５１１點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報６６７９，
跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１６２，跌１６１點或３﹒７４％；主板成交
１９５﹒９９億元。
上證綜合指數報３１８８，跌７０點或２﹒１８％，成交１０１７﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２１３７，跌２７６點或２﹒２３％，成交６６９﹒９７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒７９０ 變動 －３﹒６６％
最高價 ０﹒８２０ 最低價 ０﹒７８０
成交股數 １７６﹒５５萬股 成交金額 １４０﹒８萬
１０天平均 ０﹒８４３ 歷史波幅％ ３９﹒１２０
２０天平均 ０﹒８５９ 加權平均價 ０﹒７９８
５０天平均 ０﹒９３３ ＲＳＩ１４ ３４﹒２９２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元；暫連跌３
日，累計跌幅５﹒９５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美圖公司（０１３５７） ０﹒７９ －３﹒６６
騰訊（００７００） ２９０﹒６０ －３﹒００
快手（０１０２４） ７５﹒６５ －４﹒４２
美團（０３６９０） １７３﹒１０ －３﹒８３
樂享集團（０６９８８） １﹒１８ －９﹒９２
京東集團（０９６１８） ２２６﹒２０ －３﹒７４
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７６﹒５０ －７﹒５９
百度（０９８８８） １２８﹒７０ －４﹒２４
阿里（０９９８８） ８７﹒０５ －２﹒８５
網易（０９９９９） １３９﹒１０ －３﹒３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動