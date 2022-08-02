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01357 美圖公司
即時 按盤價 跌0.790 -0.030 (-3.659%)
大手異動

02/08/2022 09:44

《異動股》美圖公司（１３５７）跌近４％創新低，報０﹒７９元

　　《經濟通通訊社２日專訊》美圖公司（０１３５７）跌３﹒６６％，報０﹒７９元，最低價
０﹒７８元，創上市新低，最高價０﹒８２元；成交１７６﹒５５萬股，成交金額１４０﹒８萬
元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額２３﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒７９９元；現時最大淨被動賣出券
商為巴克萊亞洲，金額８﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒７９元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅５﹒９５％。
　　現時，恒生指數報１９６５３，跌５１１點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報６６７９，
跌１９７點或２﹒８７％；恒生科技指數報４１６２，跌１６１點或３﹒７４％；主板成交
１９５﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３１８８，跌７０點或２﹒１８％，成交１０１７﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３７，跌２７６點或２﹒２３％，成交６６９﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒７９０　變動　　　　－３﹒６６％
　　最高價　　　　　　０﹒８２０　最低價　　　　０﹒７８０
　　成交股數　　１７６﹒５５萬股　成交金額　　１４０﹒８萬
　　１０天平均　　　　０﹒８４３　歷史波幅％　３９﹒１２０
　　２０天平均　　　　０﹒８５９　加權平均價　　０﹒７９８
　　５０天平均　　　　０﹒９３３　ＲＳＩ１４　３４﹒２９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出６９﹒８７萬元；暫連跌３
日，累計跌幅５﹒９５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美圖公司（０１３５７）　　　０﹒７９　－３﹒６６
　　騰訊（００７００）　　　２９０﹒６０　－３﹒００
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒６５　－４﹒４２
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒１０　－３﹒８３
　　樂享集團（０６９８８）　　　１﹒１８　－９﹒９２
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒２０　－３﹒７４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７６﹒５０　－７﹒５９
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒７０　－４﹒２４
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒０５　－２﹒８５
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒１０　－３﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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