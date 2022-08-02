《異動股》德信中國（０２０１９）微跌創新低，報２﹒０２元

《經濟通通訊社２日專訊》德信中國（０２０１９）跌０﹒９８％，報２﹒０２元，最低價
２﹒０２元，創上市新低，最高價２﹒０２元；成交３０００股，成交金額６０６０元；主動買
沽比率１００：０，資金淨主動買入６０６０元。現時最大淨被動賣出券商為馬銀證券香港，金
額６０６０元，加權平均成交價２﹒０２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒２％
。
現時，恒生指數報１９６７１，跌４９３點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６６９０，
跌１８６點或２﹒７１％；恒生科技指數報４１７４，跌１４９點或３﹒４６％；主板成交
２２９﹒９８億元。
上證綜合指數報３１９３，跌６６點或２﹒０４％，成交１２０６﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２１６６，跌２４７點或１﹒９９％，成交７８５﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０２０ 變動 －０﹒９８％
最高價 ２﹒０２０ 最低價 ２﹒０２０
成交股數 ３０００股 成交金額 ６０６０
１０天平均 ２﹒３６９ 歷史波幅％ ４８﹒１６９
２０天平均 ２﹒４６７ 加權平均價 ２﹒０２０
５０天平均 ２﹒５６２ ＲＳＩ１４ １９﹒８２１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入６０６０元；暫連跌４日，
累計跌幅１９﹒２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德信中國（０２０１９） ２﹒０２ －０﹒９８
新地（０００１６） ９０﹒９０ －１﹒８９
中海外（００６８８） ２０﹒７０ －２﹒５９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０３ －２﹒４０
龍湖（００９６０） ２５﹒５５ －４﹒１３
潤地（０１１０９） ３１﹒５５ －２﹒４７
長實（０１１１３） ５４﹒２０ －２﹒１７
碧桂園（０２００７） ２﹒７４ －５﹒８４
萬科企業（０２２０２） １４﹒２０ －３﹒９２
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２５ －３﹒８５
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（ｅｄ）
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