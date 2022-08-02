《異動股》德信中國（０２０１９）微跌創新低，報２﹒０２元

《經濟通通訊社２日專訊》德信中國（０２０１９）跌０﹒９８％，報２﹒０２元，最低價

２﹒０２元，創上市新低，最高價２﹒０２元；成交３０００股，成交金額６０６０元；主動買

沽比率１００：０，資金淨主動買入６０６０元。現時最大淨被動賣出券商為馬銀證券香港，金

額６０６０元，加權平均成交價２﹒０２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒２％

。

現時，恒生指數報１９６７１，跌４９３點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６６９０，

跌１８６點或２﹒７１％；恒生科技指數報４１７４，跌１４９點或３﹒４６％；主板成交

２２９﹒９８億元。

上證綜合指數報３１９３，跌６６點或２﹒０４％，成交１２０６﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２１６６，跌２４７點或１﹒９９％，成交７８５﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０２０ 變動 －０﹒９８％

最高價 ２﹒０２０ 最低價 ２﹒０２０

成交股數 ３０００股 成交金額 ６０６０

１０天平均 ２﹒３６９ 歷史波幅％ ４８﹒１６９

２０天平均 ２﹒４６７ 加權平均價 ２﹒０２０

５０天平均 ２﹒５６２ ＲＳＩ１４ １９﹒８２１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入６０６０元；暫連跌４日，

累計跌幅１９﹒２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德信中國（０２０１９） ２﹒０２ －０﹒９８

新地（０００１６） ９０﹒９０ －１﹒８９

中海外（００６８８） ２０﹒７０ －２﹒５９

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０３ －２﹒４０

龍湖（００９６０） ２５﹒５５ －４﹒１３

潤地（０１１０９） ３１﹒５５ －２﹒４７

長實（０１１１３） ５４﹒２０ －２﹒１７

碧桂園（０２００７） ２﹒７４ －５﹒８４

萬科企業（０２２０２） １４﹒２０ －３﹒９２

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２５ －３﹒８５

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（ｅｄ）

