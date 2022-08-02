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02019 德信中國
即時 按盤價 跌2.000 -0.040 (-1.961%)
大手異動

02/08/2022 09:48

《異動股》德信中國（０２０１９）微跌創新低，報２﹒０２元

　　《經濟通通訊社２日專訊》德信中國（０２０１９）跌０﹒９８％，報２﹒０２元，最低價
２﹒０２元，創上市新低，最高價２﹒０２元；成交３０００股，成交金額６０６０元；主動買
沽比率１００：０，資金淨主動買入６０６０元。現時最大淨被動賣出券商為馬銀證券香港，金
額６０６０元，加權平均成交價２﹒０２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１９﹒２％

　　現時，恒生指數報１９６７１，跌４９３點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６６９０，
跌１８６點或２﹒７１％；恒生科技指數報４１７４，跌１４９點或３﹒４６％；主板成交
２２９﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３１９３，跌６６點或２﹒０４％，成交１２０６﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１６６，跌２４７點或１﹒９９％，成交７８５﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒０２０　變動　　　　－０﹒９８％
　　最高價　　　２﹒０２０　最低價　　　　２﹒０２０
　　成交股數　　３０００股　成交金額　　　　６０６０
　　１０天平均　２﹒３６９　歷史波幅％　４８﹒１６９
　　２０天平均　２﹒４６７　加權平均價　　２﹒０２０
　　５０天平均　２﹒５６２　ＲＳＩ１４　１９﹒８２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入６０６０元；暫連跌４日，
累計跌幅１９﹒２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德信中國（０２０１９）　　　　２﹒０２　－０﹒９８
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒９０　－１﹒８９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７０　－２﹒５９
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０３　－２﹒４０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５５　－４﹒１３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒５５　－２﹒４７
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒２０　－２﹒１７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７４　－５﹒８４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２０　－３﹒９２
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２５　－３﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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