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06196 鄭州銀行
即時 按盤價 跌1.330 -0.040 (-2.920%)
大手異動

02/08/2022 09:55

《異動股》鄭州銀行（６１９６）跌逾１％創新低，報１﹒３５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒４６％，報１﹒３５元，最低價
１﹒３５元，創上市新低，最高價１﹒３８元；成交４９萬股，成交金額６６﹒７１萬元；主動
買沽比率１：９９，資金淨主動賣出４５﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額１０﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒３５６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅２﹒１７％。
　　現時，恒生指數報１９７１２，跌４５３點或２﹒２５％；恒生中國企業指數報６７０５，
跌１７０點或２﹒４９％；恒生科技指數報４１８８，跌１３５點或３﹒１４％；主板成交
２７７﹒８億元。
　　上證綜合指數報３１９８，跌６１點或１﹒８８％，成交１４６２﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２１６，跌１９６點或１﹒５９％，成交９４２﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒３５０　變動　　　　－１﹒４６％
　　最高價　　　１﹒３８０　最低價　　　　１﹒３５０
　　成交股數　　　４９萬股　成交金額　　６６﹒７１萬
　　１０天平均　１﹒３７７　歷史波幅％　１２﹒７７３
　　２０天平均　１﹒４０２　加權平均價　　１﹒３６１
　　５０天平均　１﹒４４５　ＲＳＩ１４　２４﹒０２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出４５﹒１９萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２﹒１７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鄭州銀行（０６１９６）　　１﹒３５　－１﹒４６
　　建行（００９３９）　　　　４﹒９１　－１﹒８０
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒２３　－１﹒５２
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５５　－１﹒５４
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒０８　－１﹒６９
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒９９　－１﹒９６
　　中金（０３９０８）　　　１３﹒７８　－１﹒５７
　　招行（０３９６８）　　　４０﹒３０　－３﹒５９
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７５　－１﹒７９
　　中信証券（０６０３０）　１５﹒５６　－２﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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