《異動股》鄭州銀行（６１９６）跌逾１％創新低，報１﹒３５元

《經濟通通訊社２日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒４６％，報１﹒３５元，最低價
１﹒３５元，創上市新低，最高價１﹒３８元；成交４９萬股，成交金額６６﹒７１萬元；主動
買沽比率１：９９，資金淨主動賣出４５﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額１０﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒３５６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅２﹒１７％。
現時，恒生指數報１９７１２，跌４５３點或２﹒２５％；恒生中國企業指數報６７０５，
跌１７０點或２﹒４９％；恒生科技指數報４１８８，跌１３５點或３﹒１４％；主板成交
２７７﹒８億元。
上證綜合指數報３１９８，跌６１點或１﹒８８％，成交１４６２﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２２１６，跌１９６點或１﹒５９％，成交９４２﹒６４億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３５０ 變動 －１﹒４６％
最高價 １﹒３８０ 最低價 １﹒３５０
成交股數 ４９萬股 成交金額 ６６﹒７１萬
１０天平均 １﹒３７７ 歷史波幅％ １２﹒７７３
２０天平均 １﹒４０２ 加權平均價 １﹒３６１
５０天平均 １﹒４４５ ＲＳＩ１４ ２４﹒０２８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出４５﹒１９萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鄭州銀行（０６１９６） １﹒３５ －１﹒４６
建行（００９３９） ４﹒９１ －１﹒８０
中信銀行（００９９８） ３﹒２３ －１﹒５２
農行（０１２８８） ２﹒５５ －１﹒５４
工行（０１３９８） ４﹒０８ －１﹒６９
郵儲行（０１６５８） ４﹒９９ －１﹒９６
中金（０３９０８） １３﹒７８ －１﹒５７
招行（０３９６８） ４０﹒３０ －３﹒５９
中行（０３９８８） ２﹒７５ －１﹒７９
中信証券（０６０３０） １５﹒５６ －２﹒２６
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（ｅｄ）
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