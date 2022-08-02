《異動股》鄭州銀行（６１９６）跌逾１％創新低，報１﹒３５元

《經濟通通訊社２日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌１﹒４６％，報１﹒３５元，最低價

１﹒３５元，創上市新低，最高價１﹒３８元；成交４９萬股，成交金額６６﹒７１萬元；主動

買沽比率１：９９，資金淨主動賣出４５﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場

服務，金額１０﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒３５６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計

跌幅２﹒１７％。

現時，恒生指數報１９７１２，跌４５３點或２﹒２５％；恒生中國企業指數報６７０５，

跌１７０點或２﹒４９％；恒生科技指數報４１８８，跌１３５點或３﹒１４％；主板成交

２７７﹒８億元。

上證綜合指數報３１９８，跌６１點或１﹒８８％，成交１４６２﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２２１６，跌１９６點或１﹒５９％，成交９４２﹒６４億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３５０ 變動 －１﹒４６％

最高價 １﹒３８０ 最低價 １﹒３５０

成交股數 ４９萬股 成交金額 ６６﹒７１萬

１０天平均 １﹒３７７ 歷史波幅％ １２﹒７７３

２０天平均 １﹒４０２ 加權平均價 １﹒３６１

５０天平均 １﹒４４５ ＲＳＩ１４ ２４﹒０２８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出４５﹒１９萬元；暫連跌２日

，累計跌幅２﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鄭州銀行（０６１９６） １﹒３５ －１﹒４６

建行（００９３９） ４﹒９１ －１﹒８０

中信銀行（００９９８） ３﹒２３ －１﹒５２

農行（０１２８８） ２﹒５５ －１﹒５４

工行（０１３９８） ４﹒０８ －１﹒６９

郵儲行（０１６５８） ４﹒９９ －１﹒９６

中金（０３９０８） １３﹒７８ －１﹒５７

招行（０３９６８） ４０﹒３０ －３﹒５９

中行（０３９８８） ２﹒７５ －１﹒７９

中信証券（０６０３０） １５﹒５６ －２﹒２６

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（ｅｄ）

