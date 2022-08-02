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09666 金科服務
即時 按盤價 升10.600 +0.880 (+9.053%)
大手異動

02/08/2022 10:05

《異動股》金科服務（０９６６６）微跌創新低，報９﹒６８元

　　《經濟通通訊社２日專訊》金科服務（０９６６６）跌０﹒４１％，報９﹒６８元，最低價
９﹒６４元，創上市新低，最高價１０﹒１２元；成交５５６﹒３３萬股，成交金額
５４６４﹒３４萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７８﹒８３萬元。現時最大淨
被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５２３﹒６９萬元，加權平均成交價９﹒８２４元；現
時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１９４﹒６７萬元，加權平均成交價
９﹒８２１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４０﹒１％。
　　現時，恒生指數報１９６３５，跌５２９點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６８３，
跌１９３點或２﹒８１％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５３％；主板成交
３３７﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２０５，跌５４點或１﹒６８％，成交１７５５﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２１９，跌１９４點或１﹒５６％，成交１１２８﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　９﹒６８０　變動　　　　　　－０﹒４１％
　　最高價　　　　　１０﹒１２０　最低價　　　　　　９﹒６４０
　　成交股數　　５５６﹒３３萬股　成交金額　　５４６４﹒３４萬
　　１０天平均　　　１４﹒５０４　歷史波幅％　　１７５﹒０７３
　　２０天平均　　　１５﹒７００　加權平均價　　　　９﹒８２２
　　５０天平均　　　１７﹒６７４　ＲＳＩ１４　　　２５﹒４２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７８﹒８３萬元；暫連跌３
日，累計跌幅４０﹒１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金科服務（０９６６６）　　　　９﹒６８　－０﹒４１
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３５　－２﹒４９
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒９０　－１﹒２７
　　融創服務（０１５１６）　　　　２﹒９８　－３﹒８７
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒０２　－４﹒０２
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒７９　－１﹒７４
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒３０　－５﹒１４
　　保利物業（０６０４９）　　　４４﹒１５　－１﹒８９
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒７０　－６﹒６１
　　建業新生活（０９９８３）　　　２﹒９３　－５﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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