《異動股》金科服務（０９６６６）微跌創新低，報９﹒６８元

《經濟通通訊社２日專訊》金科服務（０９６６６）跌０﹒４１％，報９﹒６８元，最低價
９﹒６４元，創上市新低，最高價１０﹒１２元；成交５５６﹒３３萬股，成交金額
５４６４﹒３４萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７８﹒８３萬元。現時最大淨
被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５２３﹒６９萬元，加權平均成交價９﹒８２４元；現
時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１９４﹒６７萬元，加權平均成交價
９﹒８２１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４０﹒１％。
現時，恒生指數報１９６３５，跌５２９點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６８３，
跌１９３點或２﹒８１％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５３％；主板成交
３３７﹒４９億元。
上證綜合指數報３２０５，跌５４點或１﹒６８％，成交１７５５﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２２１９，跌１９４點或１﹒５６％，成交１１２８﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒６８０ 變動 －０﹒４１％
最高價 １０﹒１２０ 最低價 ９﹒６４０
成交股數 ５５６﹒３３萬股 成交金額 ５４６４﹒３４萬
１０天平均 １４﹒５０４ 歷史波幅％ １７５﹒０７３
２０天平均 １５﹒７００ 加權平均價 ９﹒８２２
５０天平均 １７﹒６７４ ＲＳＩ１４ ２５﹒４２２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７８﹒８３萬元；暫連跌３
日，累計跌幅４０﹒１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金科服務（０９６６６） ９﹒６８ －０﹒４１
世茂服務（００８７３） ２﹒３５ －２﹒４９
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９０ －１﹒２７
融創服務（０１５１６） ２﹒９８ －３﹒８７
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒０２ －４﹒０２
綠城服務（０２８６９） ６﹒７９ －１﹒７４
雅生活（０３３１９） ８﹒３０ －５﹒１４
保利物業（０６０４９） ４４﹒１５ －１﹒８９
碧桂園服務（０６０９８） １４﹒７０ －６﹒６１
建業新生活（０９９８３） ２﹒９３ －５﹒４８
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（ｅｄ）
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