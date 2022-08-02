《異動股》金科服務（０９６６６）微跌創新低，報９﹒６８元

《經濟通通訊社２日專訊》金科服務（０９６６６）跌０﹒４１％，報９﹒６８元，最低價

９﹒６４元，創上市新低，最高價１０﹒１２元；成交５５６﹒３３萬股，成交金額

５４６４﹒３４萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７８﹒８３萬元。現時最大淨

被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５２３﹒６９萬元，加權平均成交價９﹒８２４元；現

時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１９４﹒６７萬元，加權平均成交價

９﹒８２１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４０﹒１％。

現時，恒生指數報１９６３５，跌５２９點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６６８３，

跌１９３點或２﹒８１％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５３％；主板成交

３３７﹒４９億元。

上證綜合指數報３２０５，跌５４點或１﹒６８％，成交１７５５﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２２１９，跌１９４點或１﹒５６％，成交１１２８﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒６８０ 變動 －０﹒４１％

最高價 １０﹒１２０ 最低價 ９﹒６４０

成交股數 ５５６﹒３３萬股 成交金額 ５４６４﹒３４萬

１０天平均 １４﹒５０４ 歷史波幅％ １７５﹒０７３

２０天平均 １５﹒７００ 加權平均價 ９﹒８２２

５０天平均 １７﹒６７４ ＲＳＩ１４ ２５﹒４２２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７８﹒８３萬元；暫連跌３

日，累計跌幅４０﹒１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金科服務（０９６６６） ９﹒６８ －０﹒４１

世茂服務（００８７３） ２﹒３５ －２﹒４９

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９０ －１﹒２７

融創服務（０１５１６） ２﹒９８ －３﹒８７

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒０２ －４﹒０２

綠城服務（０２８６９） ６﹒７９ －１﹒７４

雅生活（０３３１９） ８﹒３０ －５﹒１４

保利物業（０６０４９） ４４﹒１５ －１﹒８９

碧桂園服務（０６０９８） １４﹒７０ －６﹒６１

建業新生活（０９９８３） ２﹒９３ －５﹒４８

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（ｅｄ）

