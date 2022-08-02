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01024 快手－Ｗ
即時 按盤價 跌75.900 -3.250 (-4.106%)
大手異動

02/08/2022 10:06

《中概異動》快手（０１０２４）跌逾５％，報７５﹒１元

　　《經濟通通訊社２日專訊》快手（０１０２４）跌５﹒１２％，報７５﹒１元，最低價
７５﹒１元，創１個月新低，最高價７７﹒３５元；成交４７７﹒５６萬股，成交金額３﹒６２
億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６４２３﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額２３１２﹒８４萬元，加權平均成交價７５﹒７２３元；現時最大淨被
動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１９０﹒２５萬元，加權平均成交價７５﹒８０２元。
　　現時，恒生指數報１９６４２，跌５２３點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６６８３，跌
１９２點或２﹒８１％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５４％；主板成交
３４２﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２０５，跌５４點或１﹒６６％，成交１７７９﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２９，跌１８４點或１﹒４９％，成交１１４３﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７５﹒１００　變動　　　　－５﹒１２％
　　最高價　　　　　７７﹒３５０　最低價　　　７５﹒１００
　　成交股數　　４７７﹒５６萬股　成交金額　　　３﹒６２億
　　１０天平均　　　８１﹒９８０　歷史波幅％　４２﹒７８９
　　２０天平均　　　８２﹒０６０　加權平均價　７５﹒８８８
　　５０天平均　　　８１﹒７０６　ＲＳＩ１４　３６﹒５０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６４２３﹒４３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒１０　－５﹒１２
　　騰訊（００７００）　　　２９１﹒４０　－２﹒７４
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒４４　－５﹒７７
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒１０　－１﹒４９
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒５０　－３﹒０６
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒２０　－３﹒７４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７４﹒３０　－８﹒７４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９４﹒６５　－３﹒６２
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒６５　－３﹒２９
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒９０　－２﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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