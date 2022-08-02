《中概異動》快手（０１０２４）跌逾５％，報７５﹒１元

《經濟通通訊社２日專訊》快手（０１０２４）跌５﹒１２％，報７５﹒１元，最低價
７５﹒１元，創１個月新低，最高價７７﹒３５元；成交４７７﹒５６萬股，成交金額３﹒６２
億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６４２３﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額２３１２﹒８４萬元，加權平均成交價７５﹒７２３元；現時最大淨被
動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１９０﹒２５萬元，加權平均成交價７５﹒８０２元。
現時，恒生指數報１９６４２，跌５２３點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６６８３，跌
１９２點或２﹒８１％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５４％；主板成交
３４２﹒７５億元。
上證綜合指數報３２０５，跌５４點或１﹒６６％，成交１７７９﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２２２９，跌１８４點或１﹒４９％，成交１１４３﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７５﹒１００ 變動 －５﹒１２％
最高價 ７７﹒３５０ 最低價 ７５﹒１００
成交股數 ４７７﹒５６萬股 成交金額 ３﹒６２億
１０天平均 ８１﹒９８０ 歷史波幅％ ４２﹒７８９
２０天平均 ８２﹒０６０ 加權平均價 ７５﹒８８８
５０天平均 ８１﹒７０６ ＲＳＩ１４ ３６﹒５０３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６４２３﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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快手（０１０２４） ７５﹒１０ －５﹒１２
騰訊（００７００） ２９１﹒４０ －２﹒７４
小米（０１８１０） １１﹒４４ －５﹒７７
理想汽車（０２０１５） １３２﹒１０ －１﹒４９
美團（０３６９０） １７４﹒５０ －３﹒０６
京東集團（０９６１８） ２２６﹒２０ －３﹒７４
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７４﹒３０ －８﹒７４
小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒６５ －３﹒６２
阿里（０９９８８） ８６﹒６５ －３﹒２９
網易（０９９９９） １３９﹒９０ －２﹒７８
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（ｅｄ）
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