《中概異動》快手（０１０２４）跌逾５％，報７５﹒１元

《經濟通通訊社２日專訊》快手（０１０２４）跌５﹒１２％，報７５﹒１元，最低價

７５﹒１元，創１個月新低，最高價７７﹒３５元；成交４７７﹒５６萬股，成交金額３﹒６２

億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６４２３﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券

商為中國投資信息，金額２３１２﹒８４萬元，加權平均成交價７５﹒７２３元；現時最大淨被

動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１９０﹒２５萬元，加權平均成交價７５﹒８０２元。

現時，恒生指數報１９６４２，跌５２３點或２﹒６％；恒生中國企業指數報６６８３，跌

１９２點或２﹒８１％；恒生科技指數報４１７１，跌１５２點或３﹒５４％；主板成交

３４２﹒７５億元。

上證綜合指數報３２０５，跌５４點或１﹒６６％，成交１７７９﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２２２９，跌１８４點或１﹒４９％，成交１１４３﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 ７５﹒１００ 變動 －５﹒１２％

最高價 ７７﹒３５０ 最低價 ７５﹒１００

成交股數 ４７７﹒５６萬股 成交金額 ３﹒６２億

１０天平均 ８１﹒９８０ 歷史波幅％ ４２﹒７８９

２０天平均 ８２﹒０６０ 加權平均價 ７５﹒８８８

５０天平均 ８１﹒７０６ ＲＳＩ１４ ３６﹒５０３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出６４２３﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ７５﹒１０ －５﹒１２

騰訊（００７００） ２９１﹒４０ －２﹒７４

小米（０１８１０） １１﹒４４ －５﹒７７

理想汽車（０２０１５） １３２﹒１０ －１﹒４９

美團（０３６９０） １７４﹒５０ －３﹒０６

京東集團（０９６１８） ２２６﹒２０ －３﹒７４

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７４﹒３０ －８﹒７４

小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒６５ －３﹒６２

阿里（０９９８８） ８６﹒６５ －３﹒２９

網易（０９９９９） １３９﹒９０ －２﹒７８

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（ｅｄ）

