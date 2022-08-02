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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌70.400 -3.400 (-4.607%)
大手異動

02/08/2022 10:13

《異動股》藥明生物挫逾５％失守５０天線，報６９﹒９５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒２２％，報６９﹒９５元，跌穿
５０天線（７０﹒６５５元），最低價６９﹒８５元，最高價７２﹒０５元；成交６１０﹒１８
萬股，成交金額４﹒３７億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３９８８﹒７８萬元
。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額１７９０﹒５７萬元，加權平均成交價
７１﹒２１１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１３５２﹒１３萬元，加權平
均成交價７１﹒２０７元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒８％。
　　現時，恒生指數報１９５９９，跌５６６點或２﹒８１％；恒生中國企業指數報６６６６，
跌２０９點或３﹒０５％；恒生科技指數報４１５５，跌１６８點或３﹒８９％；主板成交
３７７﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３１９４，跌６５點或２％，成交１９４７﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１７２，跌２４０點或１﹒９４％，成交１２４６﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６９﹒９５０　變動　　　　－５﹒２２％
　　最高價　　　　　７２﹒０５０　最低價　　　６９﹒８５０
　　成交股數　　６１０﹒１８萬股　成交金額　　　４﹒３７億
　　１０天平均　　　７７﹒４９５　歷史波幅％　４８﹒６１８
　　２０天平均　　　７７﹒８９５　加權平均價　７１﹒６４４
　　５０天平均　　　７０﹒６５５　ＲＳＩ１４　４０﹒６５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３９８８﹒７８萬元；暫
連跌５日，累計跌幅１３﹒８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　６９﹒９５　－５﹒２２
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒４０　－２﹒８０
　　港交所（００３８８）　　３４９﹒００　－３﹒７０
　　騰訊（００７００）　　　２９０﹒２０　－３﹒１４
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９０　－２﹒００
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒００　－１﹒９０
　　友邦（０１２９９）　　　　７５﹒７０　－１﹒９４
　　中國平安（０２３１８）　　４４﹒７０　－３﹒１４
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒１０　－３﹒２８
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒２０　－３﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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