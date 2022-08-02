《異動股》藥明生物挫逾５％失守５０天線，報６９﹒９５元

《經濟通通訊社２日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒２２％，報６９﹒９５元，跌穿
５０天線（７０﹒６５５元），最低價６９﹒８５元，最高價７２﹒０５元；成交６１０﹒１８
萬股，成交金額４﹒３７億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３９８８﹒７８萬元
。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額１７９０﹒５７萬元，加權平均成交價
７１﹒２１１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１３５２﹒１３萬元，加權平
均成交價７１﹒２０７元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒８％。
現時，恒生指數報１９５９９，跌５６６點或２﹒８１％；恒生中國企業指數報６６６６，
跌２０９點或３﹒０５％；恒生科技指數報４１５５，跌１６８點或３﹒８９％；主板成交
３７７﹒４７億元。
上證綜合指數報３１９４，跌６５點或２％，成交１９４７﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２１７２，跌２４０點或１﹒９４％，成交１２４６﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ６９﹒９５０ 變動 －５﹒２２％
最高價 ７２﹒０５０ 最低價 ６９﹒８５０
成交股數 ６１０﹒１８萬股 成交金額 ４﹒３７億
１０天平均 ７７﹒４９５ 歷史波幅％ ４８﹒６１８
２０天平均 ７７﹒８９５ 加權平均價 ７１﹒６４４
５０天平均 ７０﹒６５５ ＲＳＩ１４ ４０﹒６５３
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３９８８﹒７８萬元；暫
連跌５日，累計跌幅１３﹒８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ６９﹒９５ －５﹒２２
匯控（００００５） ５０﹒４０ －２﹒８０
港交所（００３８８） ３４９﹒００ －３﹒７０
騰訊（００７００） ２９０﹒２０ －３﹒１４
建行（００９３９） ４﹒９０ －２﹒００
中移動（００９４１） ４９﹒００ －１﹒９０
友邦（０１２９９） ７５﹒７０ －１﹒９４
中國平安（０２３１８） ４４﹒７０ －３﹒１４
美團（０３６９０） １７４﹒１０ －３﹒２８
阿里（０９９８８） ８６﹒２０ －３﹒７９
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（ｅｄ）
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