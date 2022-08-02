《異動股》藥明生物挫逾５％失守５０天線，報６９﹒９５元

《經濟通通訊社２日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒２２％，報６９﹒９５元，跌穿

５０天線（７０﹒６５５元），最低價６９﹒８５元，最高價７２﹒０５元；成交６１０﹒１８

萬股，成交金額４﹒３７億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３９８８﹒７８萬元

。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額１７９０﹒５７萬元，加權平均成交價

７１﹒２１１元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１３５２﹒１３萬元，加權平

均成交價７１﹒２０７元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒８％。

現時，恒生指數報１９５９９，跌５６６點或２﹒８１％；恒生中國企業指數報６６６６，

跌２０９點或３﹒０５％；恒生科技指數報４１５５，跌１６８點或３﹒８９％；主板成交

３７７﹒４７億元。

上證綜合指數報３１９４，跌６５點或２％，成交１９４７﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２１７２，跌２４０點或１﹒９４％，成交１２４６﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ６９﹒９５０ 變動 －５﹒２２％

最高價 ７２﹒０５０ 最低價 ６９﹒８５０

成交股數 ６１０﹒１８萬股 成交金額 ４﹒３７億

１０天平均 ７７﹒４９５ 歷史波幅％ ４８﹒６１８

２０天平均 ７７﹒８９５ 加權平均價 ７１﹒６４４

５０天平均 ７０﹒６５５ ＲＳＩ１４ ４０﹒６５３

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出３９８８﹒７８萬元；暫

連跌５日，累計跌幅１３﹒８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ６９﹒９５ －５﹒２２

匯控（００００５） ５０﹒４０ －２﹒８０

港交所（００３８８） ３４９﹒００ －３﹒７０

騰訊（００７００） ２９０﹒２０ －３﹒１４

建行（００９３９） ４﹒９０ －２﹒００

中移動（００９４１） ４９﹒００ －１﹒９０

友邦（０１２９９） ７５﹒７０ －１﹒９４

中國平安（０２３１８） ４４﹒７０ －３﹒１４

美團（０３６９０） １７４﹒１０ －３﹒２８

阿里（０９９８８） ８６﹒２０ －３﹒７９

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（ｅｄ）

