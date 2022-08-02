《中資異動》中國金茂（００８１７）挫５％，報１﹒７１元

《經濟通通訊社２日專訊》中國金茂（００８１７）跌５％，報１﹒７１元，最低價
１﹒７１元，創５２周新低，最高價１﹒８元；成交５１０﹒４萬股，成交金額８８５﹒１萬元
；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出３６５﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額１９２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒７３３元；現時最大淨被動賣出券商
為高盛亞洲證券，金額５１﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒７３９元。以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅１１﹒４％。
現時，恒生指數報１９５９２，跌５７３點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報６６６０，
跌２１６點或３﹒１５％；恒生科技指數報４１４７，跌１７６點或４﹒０７％；主板成交
４３７﹒６９億元。
上證綜合指數報３１８９，跌７０點或２﹒１７％，成交２２２５﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２１５１，跌２６１點或２﹒１１％，成交１４２５﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒７１０ 變動 －５﹒００％
最高價 １﹒８００ 最低價 １﹒７１０
成交股數 ５１０﹒４萬股 成交金額 ８８５﹒１萬
１０天平均 １﹒８３６ 歷史波幅％ ４２﹒５５３
２０天平均 １﹒９０３ 加權平均價 １﹒７３４
５０天平均 １﹒９９１ ＲＳＩ１４ ３１﹒５８３
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出３６５﹒３１萬元；暫連
跌５日，累計跌幅１１﹒４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國金茂（００８１７） １﹒７１ －５﹒００
中海外（００６８８） ２０﹒６０ －３﹒０６
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０３ －２﹒４０
龍湖（００９６０） ２５﹒４５ －４﹒５０
潤地（０１１０９） ３１﹒３５ －３﹒０９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒５１ －４﹒４３
碧桂園（０２００７） ２﹒７３ －６﹒１９
萬科企業（０２２０２） １４﹒３２ －３﹒１１
雅居樂（０３３８３） ２﹒４２ －４﹒７２
綠城（０３９００） １４﹒８８ －４﹒００
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（ｅｄ）
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