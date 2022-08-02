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00817 中國金茂
即時 按盤價 跌1.750 -0.050 (-2.778%)
大手異動

02/08/2022 10:28

《中資異動》中國金茂（００８１７）挫５％，報１﹒７１元

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國金茂（００８１７）跌５％，報１﹒７１元，最低價
１﹒７１元，創５２周新低，最高價１﹒８元；成交５１０﹒４萬股，成交金額８８５﹒１萬元
；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出３６５﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國投資信息，金額１９２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒７３３元；現時最大淨被動賣出券商
為高盛亞洲證券，金額５１﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒７３９元。以現價計，該股暫連跌
５日，累計跌幅１１﹒４％。
　　現時，恒生指數報１９５９２，跌５７３點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報６６６０，
跌２１６點或３﹒１５％；恒生科技指數報４１４７，跌１７６點或４﹒０７％；主板成交
４３７﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３１８９，跌７０點或２﹒１７％，成交２２２５﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１５１，跌２６１點或２﹒１１％，成交１４２５﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒７１０　變動　　　　－５﹒００％
　　最高價　　　　　１﹒８００　最低價　　　　１﹒７１０
　　成交股數　　５１０﹒４萬股　成交金額　　８８５﹒１萬
　　１０天平均　　　１﹒８３６　歷史波幅％　４２﹒５５３
　　２０天平均　　　１﹒９０３　加權平均價　　１﹒７３４
　　５０天平均　　　１﹒９９１　ＲＳＩ１４　３１﹒５８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出３６５﹒３１萬元；暫連
跌５日，累計跌幅１１﹒４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒７１　－５﹒００
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒６０　－３﹒０６
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０３　－２﹒４０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒４５　－４﹒５０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒３５　－３﹒０９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒５１　－４﹒４３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７３　－６﹒１９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３２　－３﹒１１
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒４２　－４﹒７２
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒８８　－４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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