《中資異動》中國金茂（００８１７）挫５％，報１﹒７１元

《經濟通通訊社２日專訊》中國金茂（００８１７）跌５％，報１﹒７１元，最低價

１﹒７１元，創５２周新低，最高價１﹒８元；成交５１０﹒４萬股，成交金額８８５﹒１萬元

；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出３６５﹒３１萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國投資信息，金額１９２﹒６８萬元，加權平均成交價１﹒７３３元；現時最大淨被動賣出券商

為高盛亞洲證券，金額５１﹒４６萬元，加權平均成交價１﹒７３９元。以現價計，該股暫連跌

５日，累計跌幅１１﹒４％。

現時，恒生指數報１９５９２，跌５７３點或２﹒８４％；恒生中國企業指數報６６６０，

跌２１６點或３﹒１５％；恒生科技指數報４１４７，跌１７６點或４﹒０７％；主板成交

４３７﹒６９億元。

上證綜合指數報３１８９，跌７０點或２﹒１７％，成交２２２５﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２１５１，跌２６１點或２﹒１１％，成交１４２５﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒７１０ 變動 －５﹒００％

最高價 １﹒８００ 最低價 １﹒７１０

成交股數 ５１０﹒４萬股 成交金額 ８８５﹒１萬

１０天平均 １﹒８３６ 歷史波幅％ ４２﹒５５３

２０天平均 １﹒９０３ 加權平均價 １﹒７３４

５０天平均 １﹒９９１ ＲＳＩ１４ ３１﹒５８３

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出３６５﹒３１萬元；暫連

跌５日，累計跌幅１１﹒４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國金茂（００８１７） １﹒７１ －５﹒００

中海外（００６８８） ２０﹒６０ －３﹒０６

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０３ －２﹒４０

龍湖（００９６０） ２５﹒４５ －４﹒５０

潤地（０１１０９） ３１﹒３５ －３﹒０９

合景泰富集團（０１８１３） １﹒５１ －４﹒４３

碧桂園（０２００７） ２﹒７３ －６﹒１９

萬科企業（０２２０２） １４﹒３２ －３﹒１１

雅居樂（０３３８３） ２﹒４２ －４﹒７２

綠城（０３９００） １４﹒８８ －４﹒００

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（ｅｄ）

