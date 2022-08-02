《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）挫逾５％，報９３﹒２５元

《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒０４％，報９３﹒２５元，較

ＡＤＲ收市低２﹒９１％，最低價９３﹒２５元，最高價９６元；成交１８４﹒６５萬股，成交

金額１﹒７５億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５６８﹒５８萬元。現時最大

淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１７９８﹒６８萬元，加權平均成交價９４﹒５１元

；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額７６３﹒９３萬元，加權平均成交價９４﹒６５２元。

現時，恒生指數報１９５７９，跌５８６點或２﹒９１％；恒生中國企業指數報６６５７，

跌２１９點或３﹒１９％；恒生科技指數報４１４５，跌１７８點或４﹒１３％；主板成交

４５１﹒２４億元。

上證綜合指數報３１８３，跌７６點或２﹒３６％，成交２３１２﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２１１１，跌３０２點或２﹒４３％，成交１４８１﹒６７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ９３﹒２５０ 變動 －５﹒０４％

最高價 ９６﹒０００ 最低價 ９３﹒２５０

成交股數 １８４﹒６５萬股 成交金額 １﹒７５億

１０天平均 ９８﹒１５５ 歷史波幅％ ５１﹒９７３

２０天平均 １０７﹒９５３ 加權平均價 ９４﹒５２１

５０天平均 １０７﹒２９６ ＲＳＩ１４ ３６﹒５０６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５６８﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒２５ －５﹒０４

騰訊（００７００） ２９０﹒４０ －３﹒０７

快手（０１０２４） ７３﹒９５ －６﹒５７

小米（０１８１０） １１﹒３４ －６﹒５９

理想汽車（０２０１５） １３２﹒１０ －１﹒４９

美團（０３６９０） １７４﹒３０ －３﹒１７

京東集團（０９６１８） ２２５﹒００ －４﹒２６

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７４﹒４０ －８﹒６９

阿里（０９９８８） ８６﹒５５ －３﹒４０

網易（０９９９９） １３９﹒３０ －３﹒２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

