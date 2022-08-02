《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）挫逾５％，報９３﹒２５元

《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒０４％，報９３﹒２５元，較
ＡＤＲ收市低２﹒９１％，最低價９３﹒２５元，最高價９６元；成交１８４﹒６５萬股，成交
金額１﹒７５億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５６８﹒５８萬元。現時最大
淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１７９８﹒６８萬元，加權平均成交價９４﹒５１元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額７６３﹒９３萬元，加權平均成交價９４﹒６５２元。
現時，恒生指數報１９５７９，跌５８６點或２﹒９１％；恒生中國企業指數報６６５７，
跌２１９點或３﹒１９％；恒生科技指數報４１４５，跌１７８點或４﹒１３％；主板成交
４５１﹒２４億元。
上證綜合指數報３１８３，跌７６點或２﹒３６％，成交２３１２﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２１１１，跌３０２點或２﹒４３％，成交１４８１﹒６７億元人民幣。
基本資料
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現價 ９３﹒２５０ 變動 －５﹒０４％
最高價 ９６﹒０００ 最低價 ９３﹒２５０
成交股數 １８４﹒６５萬股 成交金額 １﹒７５億
１０天平均 ９８﹒１５５ 歷史波幅％ ５１﹒９７３
２０天平均 １０７﹒９５３ 加權平均價 ９４﹒５２１
５０天平均 １０７﹒２９６ ＲＳＩ１４ ３６﹒５０６
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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５６８﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒２５ －５﹒０４
騰訊（００７００） ２９０﹒４０ －３﹒０７
快手（０１０２４） ７３﹒９５ －６﹒５７
小米（０１８１０） １１﹒３４ －６﹒５９
理想汽車（０２０１５） １３２﹒１０ －１﹒４９
美團（０３６９０） １７４﹒３０ －３﹒１７
京東集團（０９６１８） ２２５﹒００ －４﹒２６
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７４﹒４０ －８﹒６９
阿里（０９９８８） ８６﹒５５ －３﹒４０
網易（０９９９９） １３９﹒３０ －３﹒２０
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（ｅｄ）
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