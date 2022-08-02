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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌93.400 -4.800 (-4.888%)
大手異動

02/08/2022 10:32

《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）挫逾５％，報９３﹒２５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒０４％，報９３﹒２５元，較
ＡＤＲ收市低２﹒９１％，最低價９３﹒２５元，最高價９６元；成交１８４﹒６５萬股，成交
金額１﹒７５億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５６８﹒５８萬元。現時最大
淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１７９８﹒６８萬元，加權平均成交價９４﹒５１元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額７６３﹒９３萬元，加權平均成交價９４﹒６５２元。
　　現時，恒生指數報１９５７９，跌５８６點或２﹒９１％；恒生中國企業指數報６６５７，
跌２１９點或３﹒１９％；恒生科技指數報４１４５，跌１７８點或４﹒１３％；主板成交
４５１﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３１８３，跌７６點或２﹒３６％，成交２３１２﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１１，跌３０２點或２﹒４３％，成交１４８１﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９３﹒２５０　變動　　　　－５﹒０４％
　　最高價　　　　　９６﹒０００　最低價　　　９３﹒２５０
　　成交股數　　１８４﹒６５萬股　成交金額　　　１﹒７５億
　　１０天平均　　　９８﹒１５５　歷史波幅％　５１﹒９７３
　　２０天平均　　１０７﹒９５３　加權平均價　９４﹒５２１
　　５０天平均　　１０７﹒２９６　ＲＳＩ１４　３６﹒５０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１５６８﹒５８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒２５　－５﹒０４
　　騰訊（００７００）　　　２９０﹒４０　－３﹒０７
　　快手（０１０２４）　　　　７３﹒９５　－６﹒５７
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒３４　－６﹒５９
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒１０　－１﹒４９
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒３０　－３﹒１７
　　京東集團（０９６１８）　２２５﹒００　－４﹒２６
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７４﹒４０　－８﹒６９
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒５５　－３﹒４０
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒３０　－３﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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