《中資異動》北控水務（００３７１）跌近４％，報２﹒２８元

《經濟通通訊社２日專訊》北控水務（００３７１）跌３﹒８％，報２﹒２８元，最低價
２﹒２５元，創１個月新低，最高價２﹒３６元；成交１９６﹒４萬股，成交金額４５２﹒２９
萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７７﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商
為富途證券國際，金額６４﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒３０７元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額２５﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒３０２元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅５﹒７９％。
現時，恒生指數報１９５５０，跌６１５點或３﹒０５％；恒生中國企業指數報６６４２，
跌２３４點或３﹒４１％；恒生科技指數報４１３１，跌１９２點或４﹒４４％；主板成交
５０６﹒９５億元。
上證綜合指數報３１６９，跌９０點或２﹒７８％，成交２６２９﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２０６２，跌３５１點或２﹒８３％，成交１６７１﹒４３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２８０ 變動 －３﹒８０％
最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒２５０
成交股數 １９６﹒４萬股 成交金額 ４５２﹒２９萬
１０天平均 ２﹒３７８ 歷史波幅％ ２５﹒８０４
２０天平均 ２﹒３６８ 加權平均價 ２﹒３０３
５０天平均 ２﹒３６９ ＲＳＩ１４ ４０﹒３７０
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７７﹒４１萬元；暫連
跌４日，累計跌幅５﹒７９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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北控水務（００３７１） ２﹒２８ －３﹒８０
光大環境（００２５７） ３﹒８９ －３﹒７１
粵海投資（００２７０） ７﹒４９ －３﹒１０
上海實業環境（００８０７） １﹒１４ 無升跌
中國水務（００８５５） ６﹒５８ －４﹒０８
東江環保（００８９５） ２﹒７５ －５﹒５０
天津創業環保股份（０１０６５） ３﹒０１ －５﹒０５
中國水業集團（０１１２９） ０﹒１９ －１﹒０４
中國光大水務（０１８５７） １﹒５８ －１﹒８６
滇池水務（０３７６８） １﹒５２ －１﹒３０
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（ｅｄ）
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