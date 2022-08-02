《中資異動》北控水務（００３７１）跌近４％，報２﹒２８元

《經濟通通訊社２日專訊》北控水務（００３７１）跌３﹒８％，報２﹒２８元，最低價

２﹒２５元，創１個月新低，最高價２﹒３６元；成交１９６﹒４萬股，成交金額４５２﹒２９

萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７７﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商

為富途證券國際，金額６４﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒３０７元；現時最大淨被動賣出券

商為高盛亞洲證券，金額２５﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒３０２元。以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅５﹒７９％。

現時，恒生指數報１９５５０，跌６１５點或３﹒０５％；恒生中國企業指數報６６４２，

跌２３４點或３﹒４１％；恒生科技指數報４１３１，跌１９２點或４﹒４４％；主板成交

５０６﹒９５億元。

上證綜合指數報３１６９，跌９０點或２﹒７８％，成交２６２９﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２０６２，跌３５１點或２﹒８３％，成交１６７１﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２８０ 變動 －３﹒８０％

最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒２５０

成交股數 １９６﹒４萬股 成交金額 ４５２﹒２９萬

１０天平均 ２﹒３７８ 歷史波幅％ ２５﹒８０４

２０天平均 ２﹒３６８ 加權平均價 ２﹒３０３

５０天平均 ２﹒３６９ ＲＳＩ１４ ４０﹒３７０

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７７﹒４１萬元；暫連

跌４日，累計跌幅５﹒７９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北控水務（００３７１） ２﹒２８ －３﹒８０

光大環境（００２５７） ３﹒８９ －３﹒７１

粵海投資（００２７０） ７﹒４９ －３﹒１０

上海實業環境（００８０７） １﹒１４ 無升跌

中國水務（００８５５） ６﹒５８ －４﹒０８

東江環保（００８９５） ２﹒７５ －５﹒５０

天津創業環保股份（０１０６５） ３﹒０１ －５﹒０５

中國水業集團（０１１２９） ０﹒１９ －１﹒０４

中國光大水務（０１８５７） １﹒５８ －１﹒８６

滇池水務（０３７６８） １﹒５２ －１﹒３０

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（ｅｄ）

