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00371 北控水務集團
即時 按盤價 跌2.270 -0.100 (-4.219%)
大手異動

02/08/2022 10:47

《中資異動》北控水務（００３７１）跌近４％，報２﹒２８元

　　《經濟通通訊社２日專訊》北控水務（００３７１）跌３﹒８％，報２﹒２８元，最低價
２﹒２５元，創１個月新低，最高價２﹒３６元；成交１９６﹒４萬股，成交金額４５２﹒２９
萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７７﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商
為富途證券國際，金額６４﹒９９萬元，加權平均成交價２﹒３０７元；現時最大淨被動賣出券
商為高盛亞洲證券，金額２５﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒３０２元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅５﹒７９％。
　　現時，恒生指數報１９５５０，跌６１５點或３﹒０５％；恒生中國企業指數報６６４２，
跌２３４點或３﹒４１％；恒生科技指數報４１３１，跌１９２點或４﹒４４％；主板成交
５０６﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３１６９，跌９０點或２﹒７８％，成交２６２９﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６２，跌３５１點或２﹒８３％，成交１６７１﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒２８０　變動　　　　　－３﹒８０％
　　最高價　　　　　２﹒３６０　最低價　　　　　２﹒２５０
　　成交股數　　１９６﹒４萬股　成交金額　　４５２﹒２９萬
　　１０天平均　　　２﹒３７８　歷史波幅％　　２５﹒８０４
　　２０天平均　　　２﹒３６８　加權平均價　　　２﹒３０３
　　５０天平均　　　２﹒３６９　ＲＳＩ１４　　４０﹒３７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７７﹒４１萬元；暫連
跌４日，累計跌幅５﹒７９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北控水務（００３７１）　　　　　　２﹒２８　－３﹒８０
　　光大環境（００２５７）　　　　　　３﹒８９　－３﹒７１
　　粵海投資（００２７０）　　　　　　７﹒４９　－３﹒１０
　　上海實業環境（００８０７）　　　　１﹒１４　　　無升跌
　　中國水務（００８５５）　　　　　　６﹒５８　－４﹒０８
　　東江環保（００８９５）　　　　　　２﹒７５　－５﹒５０
　　天津創業環保股份（０１０６５）　　３﹒０１　－５﹒０５
　　中國水業集團（０１１２９）　　　　０﹒１９　－１﹒０４
　　中國光大水務（０１８５７）　　　　１﹒５８　－１﹒８６
　　滇池水務（０３７６８）　　　　　　１﹒５２　－１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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