《異動股》綠葉製藥（２１８６）跌近５％創新低，報２﹒１９元

《經濟通通訊社２日專訊》綠葉製藥（０２１８６）跌４﹒７８％，報２﹒１９元，最低價

２﹒１９元，創上市新低，最高價２﹒３１元；成交４４７﹒６５萬股，成交金額

１００２﹒０１萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１０﹒８１萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８９﹒２２萬元，加權平均成交價２﹒２４元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０５﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒２２５元。以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒２５％。

現時，恒生指數報１９５３４，跌６３１點或３﹒１３％；恒生中國企業指數報６６３６，

跌２３９點或３﹒４９％；恒生科技指數報４１２８，跌１９５點或４﹒５２％；主板成交

５１３﹒７９億元。

上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交２６７７﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２０４６，跌３６７點或２﹒９６％，成交１７０３﹒４７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２﹒１９０ 變動 －４﹒７８％

最高價 ２﹒３１０ 最低價 ２﹒１９０

成交股數 ４４７﹒６５萬股 成交金額 １００２﹒０１萬

１０天平均 ２﹒４１２ 歷史波幅％ ３９﹒０１３

２０天平均 ２﹒４４５ 加權平均價 ２﹒２３８

５０天平均 ２﹒４６７ ＲＳＩ１４ ３０﹒１３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１０﹒８１萬元；暫連跌

３日，累計跌幅１０﹒２５％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

綠葉製藥（０２１８６） ２﹒１９ －４﹒７８

四環醫藥（００４６０） １﹒０４ －５﹒４５

中國中藥（００５７０） ３﹒１８ －３﹒０５

石藥集團（０１０９３） ７﹒９８ －５﹒００

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２６ －５﹒１２

復星醫藥（０２１９６） ２６﹒６５ －４﹒８２

藥明康德（０２３５９） ９０﹒４５ －３﹒７８

潤藥（０３３２０） ４﹒４４ －３﹒６９

康龍化成（０３７５９） ６２﹒１０ －１﹒９０

凱萊英（０６８２１） １０２﹒１０ －４﹒０４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

