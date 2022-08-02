《異動股》綠葉製藥（２１８６）跌近５％創新低，報２﹒１９元

《經濟通通訊社２日專訊》綠葉製藥（０２１８６）跌４﹒７８％，報２﹒１９元，最低價
２﹒１９元，創上市新低，最高價２﹒３１元；成交４４７﹒６５萬股，成交金額
１００２﹒０１萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１０﹒８１萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８９﹒２２萬元，加權平均成交價２﹒２４元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０５﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒２２５元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒２５％。
現時，恒生指數報１９５３４，跌６３１點或３﹒１３％；恒生中國企業指數報６６３６，
跌２３９點或３﹒４９％；恒生科技指數報４１２８，跌１９５點或４﹒５２％；主板成交
５１３﹒７９億元。
上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交２６７７﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２０４６，跌３６７點或２﹒９６％，成交１７０３﹒４７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１９０ 變動 －４﹒７８％
最高價 ２﹒３１０ 最低價 ２﹒１９０
成交股數 ４４７﹒６５萬股 成交金額 １００２﹒０１萬
１０天平均 ２﹒４１２ 歷史波幅％ ３９﹒０１３
２０天平均 ２﹒４４５ 加權平均價 ２﹒２３８
５０天平均 ２﹒４６７ ＲＳＩ１４ ３０﹒１３６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１０﹒８１萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１０﹒２５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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綠葉製藥（０２１８６） ２﹒１９ －４﹒７８
四環醫藥（００４６０） １﹒０４ －５﹒４５
中國中藥（００５７０） ３﹒１８ －３﹒０５
石藥集團（０１０９３） ７﹒９８ －５﹒００
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２６ －５﹒１２
復星醫藥（０２１９６） ２６﹒６５ －４﹒８２
藥明康德（０２３５９） ９０﹒４５ －３﹒７８
潤藥（０３３２０） ４﹒４４ －３﹒６９
康龍化成（０３７５９） ６２﹒１０ －１﹒９０
凱萊英（０６８２１） １０２﹒１０ －４﹒０４
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（ｅｄ）
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