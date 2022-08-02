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02186 綠葉製藥
即時 按盤價 跌2.270 -0.030 (-1.304%)
大手異動

02/08/2022 10:49

《異動股》綠葉製藥（２１８６）跌近５％創新低，報２﹒１９元

　　《經濟通通訊社２日專訊》綠葉製藥（０２１８６）跌４﹒７８％，報２﹒１９元，最低價
２﹒１９元，創上市新低，最高價２﹒３１元；成交４４７﹒６５萬股，成交金額
１００２﹒０１萬元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１０﹒８１萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８９﹒２２萬元，加權平均成交價２﹒２４元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０５﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒２２５元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒２５％。
　　現時，恒生指數報１９５３４，跌６３１點或３﹒１３％；恒生中國企業指數報６６３６，
跌２３９點或３﹒４９％；恒生科技指數報４１２８，跌１９５點或４﹒５２％；主板成交
５１３﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交２６７７﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４６，跌３６７點或２﹒９６％，成交１７０３﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒１９０　變動　　　　　　－４﹒７８％
　　最高價　　　　　　２﹒３１０　最低價　　　　　　２﹒１９０
　　成交股數　　４４７﹒６５萬股　成交金額　　１００２﹒０１萬
　　１０天平均　　　　２﹒４１２　歷史波幅％　　　３９﹒０１３
　　２０天平均　　　　２﹒４４５　加權平均價　　　　２﹒２３８
　　５０天平均　　　　２﹒４６７　ＲＳＩ１４　　　３０﹒１３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１０﹒８１萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１０﹒２５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　　　２﹒１９　－４﹒７８
　　四環醫藥（００４６０）　　　　　１﹒０４　－５﹒４５
　　中國中藥（００５７０）　　　　　３﹒１８　－３﹒０５
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　７﹒９８　－５﹒００
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　４﹒２６　－５﹒１２
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　２６﹒６５　－４﹒８２
　　藥明康德（０２３５９）　　　　９０﹒４５　－３﹒７８
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　４﹒４４　－３﹒６９
　　康龍化成（０３７５９）　　　　６２﹒１０　－１﹒９０
　　凱萊英（０６８２１）　　　　１０２﹒１０　－４﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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