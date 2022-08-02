《中概異動》京東集團跌近５％失守１００天線，報２２３﹒４元

《經濟通通訊社２日專訊》京東集團（０９６１８）跌４﹒９４％，報２２３﹒４元，較
ＡＤＲ收市低３﹒１３％，跌穿１００天線（２２９﹒８７８元），最低價２２３﹒２元，創１
個月新低，最高價２３１﹒６元；成交２６３﹒１６萬股，成交金額５﹒９７億元；主動買沽比
率４４：５６，資金淨主動賣出６３１８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
４１９４﹒６１萬元，加權平均成交價２２６﹒００４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額３５８８﹒４２萬元，加權平均成交價２２６﹒４０８元。
現時，恒生指數報１９５１７，跌６４８點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報６６２９，
跌２４７點或３﹒６％；恒生科技指數報４１２０，跌２０３點或４﹒７％；主板成交
５２８﹒８２億元。
上證綜合指數報３１５７，跌１０２點或３﹒１４％，成交２７７８﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２０１５，跌３９７點或３﹒２１％，成交１７５７﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２３﹒４００ 變動 －４﹒９４％
最高價 ２３１﹒６００ 最低價 ２２３﹒２００
成交股數 ２６３﹒１６萬股 成交金額 ５﹒９７億
１０天平均 ２４２﹒４４０ 歷史波幅％ ３６﹒８４７
２０天平均 ２４１﹒８２０ 加權平均價 ２２６﹒８４０
５０天平均 ２４０﹒１８０ ＲＳＩ１４ ３７﹒２７２
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
６３１８﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２２３﹒４０ －４﹒９４
騰訊（００７００） ２８８﹒２０ －３﹒８０
快手（０１０２４） ７４﹒２５ －６﹒１９
小米（０１８１０） １１﹒２８ －７﹒０８
理想汽車（０２０１５） １３１﹒００ －２﹒３１
美團（０３６９０） １７２﹒６０ －４﹒１１
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７１﹒９０ －１０﹒００
小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒５０ －５﹒８０
阿里（０９９８８） ８６﹒３５ －３﹒６３
網易（０９９９９） １３８﹒２０ －３﹒９６
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（ｅｄ）
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