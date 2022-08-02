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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌228.600 -6.400 (-2.723%)
大手異動

02/08/2022 10:53

《中概異動》京東集團跌近５％失守１００天線，報２２３﹒４元

　　《經濟通通訊社２日專訊》京東集團（０９６１８）跌４﹒９４％，報２２３﹒４元，較
ＡＤＲ收市低３﹒１３％，跌穿１００天線（２２９﹒８７８元），最低價２２３﹒２元，創１
個月新低，最高價２３１﹒６元；成交２６３﹒１６萬股，成交金額５﹒９７億元；主動買沽比
率４４：５６，資金淨主動賣出６３１８﹒７５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
４１９４﹒６１萬元，加權平均成交價２２６﹒００４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額３５８８﹒４２萬元，加權平均成交價２２６﹒４０８元。
　　現時，恒生指數報１９５１７，跌６４８點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報６６２９，
跌２４７點或３﹒６％；恒生科技指數報４１２０，跌２０３點或４﹒７％；主板成交
５２８﹒８２億元。
　　上證綜合指數報３１５７，跌１０２點或３﹒１４％，成交２７７８﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０１５，跌３９７點或３﹒２１％，成交１７５７﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２２３﹒４００　變動　　　　　－４﹒９４％
　　最高價　　　　２３１﹒６００　最低價　　　２２３﹒２００
　　成交股數　　２６３﹒１６萬股　成交金額　　　　５﹒９７億
　　１０天平均　　２４２﹒４４０　歷史波幅％　　３６﹒８４７
　　２０天平均　　２４１﹒８２０　加權平均價　２２６﹒８４０
　　５０天平均　　２４０﹒１８０　ＲＳＩ１４　　３７﹒２７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
６３１８﹒７５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２２３﹒４０　　－４﹒９４
　　騰訊（００７００）　　　２８８﹒２０　　－３﹒８０
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒２５　　－６﹒１９
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒２８　　－７﹒０８
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒００　　－２﹒３１
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒６０　　－４﹒１１
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７１﹒９０　－１０﹒００
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９２﹒５０　　－５﹒８０
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒３５　　－３﹒６３
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒２０　　－３﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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