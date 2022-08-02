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01528 紅星美凱龍
即時 按盤價 跌2.920 -0.050 (-1.684%)
大手異動

02/08/2022 11:02

《異動股》紅星美凱龍跌近３％創新低，報２﹒８９元

　　《經濟通通訊社２日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）跌２﹒６９％，報２﹒８９元，最低
價２﹒８９元，創上市新低，最高價２﹒９５元；成交１８﹒５７萬股，成交金額５４﹒２６萬
元；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出４１﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為善
恆證券，金額１５﹒１３萬元，加權平均成交價２﹒９２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額２﹒１４萬元，加權平均成交價２﹒９３８元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅４﹒３％。
　　現時，恒生指數報１９５６０，跌６０５點或３％；恒生中國企業指數報６６４８，跌
２２８點或３﹒３２％；恒生科技指數報４１３６，跌１８７點或４﹒３４％；主板成交
５５８﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３１７４，跌８５點或２﹒６２％，成交２９５１﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９１，跌３２２點或２﹒６％，成交１８６６﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒８９０　變動　　　　－２﹒６９％
　　最高價　　　　　２﹒９５０　最低價　　　　２﹒８９０
　　成交股數　　１８﹒５７萬股　成交金額　　５４﹒２６萬
　　１０天平均　　　３﹒００７　歷史波幅％　１８﹒０４８
　　２０天平均　　　３﹒０７０　加權平均價　　２﹒９２２
　　５０天平均　　　３﹒０９９　ＲＳＩ１４　３３﹒２２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出４１﹒９７萬元；暫連跌３
日，累計跌幅４﹒３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紅星美凱龍（０１５２８）　　　　２﹒８９　－２﹒６９
　　恒隆集團（０００１０）　　　　１３﹒７２　－２﹒００
　　希慎（０００１４）　　　　　　２３﹒９０　－０﹒８３
　　恒隆地產（００１０１）　　　　１３﹒１２　－２﹒６７
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　　１﹒３３　－１﹒４８
　　置富產業信託（００７７８）　　　６﹒６４　－０﹒６０
　　領展（００８２３）　　　　　　６４﹒４０　－２﹒７９
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒３２　－１﹒９３
　　九置（０１９９７）　　　　　　３３﹒７５　－３﹒４３
　　匯賢（８７００１）　　　　　０﹒８９人幣　＋７﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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