《異動股》紅星美凱龍跌近３％創新低，報２﹒８９元

《經濟通通訊社２日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）跌２﹒６９％，報２﹒８９元，最低

價２﹒８９元，創上市新低，最高價２﹒９５元；成交１８﹒５７萬股，成交金額５４﹒２６萬

元；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出４１﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為善

恆證券，金額１５﹒１３萬元，加權平均成交價２﹒９２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士

信貸證券香港，金額２﹒１４萬元，加權平均成交價２﹒９３８元。以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅４﹒３％。

現時，恒生指數報１９５６０，跌６０５點或３％；恒生中國企業指數報６６４８，跌

２２８點或３﹒３２％；恒生科技指數報４１３６，跌１８７點或４﹒３４％；主板成交

５５８﹒８７億元。

上證綜合指數報３１７４，跌８５點或２﹒６２％，成交２９５１﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２０９１，跌３２２點或２﹒６％，成交１８６６﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８９０ 變動 －２﹒６９％

最高價 ２﹒９５０ 最低價 ２﹒８９０

成交股數 １８﹒５７萬股 成交金額 ５４﹒２６萬

１０天平均 ３﹒００７ 歷史波幅％ １８﹒０４８

２０天平均 ３﹒０７０ 加權平均價 ２﹒９２２

５０天平均 ３﹒０９９ ＲＳＩ１４ ３３﹒２２０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出４１﹒９７萬元；暫連跌３

日，累計跌幅４﹒３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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紅星美凱龍（０１５２８） ２﹒８９ －２﹒６９

恒隆集團（０００１０） １３﹒７２ －２﹒００

希慎（０００１４） ２３﹒９０ －０﹒８３

恒隆地產（００１０１） １３﹒１２ －２﹒６７

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３３ －１﹒４８

置富產業信託（００７７８） ６﹒６４ －０﹒６０

領展（００８２３） ６４﹒４０ －２﹒７９

太地（０１９７２） １８﹒３２ －１﹒９３

九置（０１９９７） ３３﹒７５ －３﹒４３

匯賢（８７００１） ０﹒８９人幣 ＋７﹒２３

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（ｅｄ）

