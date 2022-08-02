《異動股》紅星美凱龍跌近３％創新低，報２﹒８９元

《經濟通通訊社２日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）跌２﹒６９％，報２﹒８９元，最低
價２﹒８９元，創上市新低，最高價２﹒９５元；成交１８﹒５７萬股，成交金額５４﹒２６萬
元；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出４１﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為善
恆證券，金額１５﹒１３萬元，加權平均成交價２﹒９２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額２﹒１４萬元，加權平均成交價２﹒９３８元。以現價計，該股暫連跌３日
，累計跌幅４﹒３％。
現時，恒生指數報１９５６０，跌６０５點或３％；恒生中國企業指數報６６４８，跌
２２８點或３﹒３２％；恒生科技指數報４１３６，跌１８７點或４﹒３４％；主板成交
５５８﹒８７億元。
上證綜合指數報３１７４，跌８５點或２﹒６２％，成交２９５１﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２０９１，跌３２２點或２﹒６％，成交１８６６﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒８９０ 變動 －２﹒６９％
最高價 ２﹒９５０ 最低價 ２﹒８９０
成交股數 １８﹒５７萬股 成交金額 ５４﹒２６萬
１０天平均 ３﹒００７ 歷史波幅％ １８﹒０４８
２０天平均 ３﹒０７０ 加權平均價 ２﹒９２２
５０天平均 ３﹒０９９ ＲＳＩ１４ ３３﹒２２０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１１：８９，資金淨主動賣出４１﹒９７萬元；暫連跌３
日，累計跌幅４﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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紅星美凱龍（０１５２８） ２﹒８９ －２﹒６９
恒隆集團（０００１０） １３﹒７２ －２﹒００
希慎（０００１４） ２３﹒９０ －０﹒８３
恒隆地產（００１０１） １３﹒１２ －２﹒６７
ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３３ －１﹒４８
置富產業信託（００７７８） ６﹒６４ －０﹒６０
領展（００８２３） ６４﹒４０ －２﹒７９
太地（０１９７２） １８﹒３２ －１﹒９３
九置（０１９９７） ３３﹒７５ －３﹒４３
匯賢（８７００１） ０﹒８９人幣 ＋７﹒２３
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（ｅｄ）
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