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09633 農夫山泉
即時 按盤價 跌45.950 -0.950 (-2.026%)
大手異動

02/08/2022 11:08

《異動股》農夫山泉跌逾３％失守２０天線，報４５﹒４元

　　《經濟通通訊社２日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌３﹒２％，報４５﹒４元，跌穿２０
天線（４５﹒８５２元），最低價４５﹒４元，最高價４６﹒５５元；成交１２０﹒４１萬股，
成交金額５５３５﹒３７萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１７０３﹒０２萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額８２３﹒５１萬元，加權平均成交價４５﹒９３８元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２７９﹒９７萬元，加權平均成交價４５﹒９２１元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４％。
　　現時，恒生指數報１９５５４，跌６１１點或３﹒０３％；恒生中國企業指數報６６４７，
跌２２９點或３﹒３４％；恒生科技指數報４１３２，跌１９１點或４﹒４３％；主板成交
５７６﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３１７３，跌８６點或２﹒６４％，成交３０１５﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０８０，跌３３３點或２﹒６９％，成交１９１３﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４５﹒４００　變動　　　　　　－３﹒２０％
　　最高價　　　　　４６﹒５５０　最低價　　　　　４５﹒４００
　　成交股數　　１２０﹒４１萬股　成交金額　　５５３５﹒３７萬
　　１０天平均　　　４６﹒３５５　歷史波幅％　　　１５﹒８５１
　　２０天平均　　　４５﹒８５２　加權平均價　　　４５﹒９７１
　　５０天平均　　　４３﹒９２７　ＲＳＩ１４　　　５０﹒０６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１７０３﹒０２萬元；暫
連跌２日，累計跌幅３﹒４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農夫山泉（０９６３３）　　　４５﹒４００　－３﹒２０
　　統一企業（００２２０）　　　　７﹒２２０　－０﹒５５
　　維他奶（００３４５）　　　　１１﹒２２０　－３﹒７７
　　中國食品（００５０６）　　　　２﹒３８０　－２﹒８６
　　西藏水資源（０１１１５）　　　０﹒４７５　－４﹒０４
　　鴻福堂（０１４４６）　　　　　０﹒３００　－４﹒７６
　　捷榮國際控股（０２１１９）　　０﹒８３０　－３﹒４９
　　安德利果汁（０２２１８）　　　６﹒５４０　－２﹒２４
　　英記茶莊集團（０８２４１）　　０﹒１９４　－９﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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