《異動股》農夫山泉跌逾３％失守２０天線，報４５﹒４元

《經濟通通訊社２日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌３﹒２％，報４５﹒４元，跌穿２０

天線（４５﹒８５２元），最低價４５﹒４元，最高價４６﹒５５元；成交１２０﹒４１萬股，

成交金額５５３５﹒３７萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１７０３﹒０２萬元

。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額８２３﹒５１萬元，加權平均成交價４５﹒９３８元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２７９﹒９７萬元，加權平均成交價４５﹒９２１元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４％。

現時，恒生指數報１９５５４，跌６１１點或３﹒０３％；恒生中國企業指數報６６４７，

跌２２９點或３﹒３４％；恒生科技指數報４１３２，跌１９１點或４﹒４３％；主板成交

５７６﹒１２億元。

上證綜合指數報３１７３，跌８６點或２﹒６４％，成交３０１５﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２０８０，跌３３３點或２﹒６９％，成交１９１３﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４５﹒４００ 變動 －３﹒２０％

最高價 ４６﹒５５０ 最低價 ４５﹒４００

成交股數 １２０﹒４１萬股 成交金額 ５５３５﹒３７萬

１０天平均 ４６﹒３５５ 歷史波幅％ １５﹒８５１

２０天平均 ４５﹒８５２ 加權平均價 ４５﹒９７１

５０天平均 ４３﹒９２７ ＲＳＩ１４ ５０﹒０６５

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１７０３﹒０２萬元；暫

連跌２日，累計跌幅３﹒４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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農夫山泉（０９６３３） ４５﹒４００ －３﹒２０

統一企業（００２２０） ７﹒２２０ －０﹒５５

維他奶（００３４５） １１﹒２２０ －３﹒７７

中國食品（００５０６） ２﹒３８０ －２﹒８６

西藏水資源（０１１１５） ０﹒４７５ －４﹒０４

鴻福堂（０１４４６） ０﹒３００ －４﹒７６

捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８３０ －３﹒４９

安德利果汁（０２２１８） ６﹒５４０ －２﹒２４

英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１９４ －９﹒３５

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（ｅｄ）

