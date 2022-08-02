《異動股》農夫山泉跌逾３％失守２０天線，報４５﹒４元

《經濟通通訊社２日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌３﹒２％，報４５﹒４元，跌穿２０
天線（４５﹒８５２元），最低價４５﹒４元，最高價４６﹒５５元；成交１２０﹒４１萬股，
成交金額５５３５﹒３７萬元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１７０３﹒０２萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額８２３﹒５１萬元，加權平均成交價４５﹒９３８元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２７９﹒９７萬元，加權平均成交價４５﹒９２１元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４％。
現時，恒生指數報１９５５４，跌６１１點或３﹒０３％；恒生中國企業指數報６６４７，
跌２２９點或３﹒３４％；恒生科技指數報４１３２，跌１９１點或４﹒４３％；主板成交
５７６﹒１２億元。
上證綜合指數報３１７３，跌８６點或２﹒６４％，成交３０１５﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１２０８０，跌３３３點或２﹒６９％，成交１９１３﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４５﹒４００ 變動 －３﹒２０％
最高價 ４６﹒５５０ 最低價 ４５﹒４００
成交股數 １２０﹒４１萬股 成交金額 ５５３５﹒３７萬
１０天平均 ４６﹒３５５ 歷史波幅％ １５﹒８５１
２０天平均 ４５﹒８５２ 加權平均價 ４５﹒９７１
５０天平均 ４３﹒９２７ ＲＳＩ１４ ５０﹒０６５
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１７０３﹒０２萬元；暫
連跌２日，累計跌幅３﹒４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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農夫山泉（０９６３３） ４５﹒４００ －３﹒２０
統一企業（００２２０） ７﹒２２０ －０﹒５５
維他奶（００３４５） １１﹒２２０ －３﹒７７
中國食品（００５０６） ２﹒３８０ －２﹒８６
西藏水資源（０１１１５） ０﹒４７５ －４﹒０４
鴻福堂（０１４４６） ０﹒３００ －４﹒７６
捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８３０ －３﹒４９
安德利果汁（０２２１８） ６﹒５４０ －２﹒２４
英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１９４ －９﹒３５
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（ｅｄ）
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