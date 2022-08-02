《異動股》中芯（００９８１）跌近５％，報１５﹒３元

《經濟通通訊社２日專訊》中芯（００９８１）跌４﹒９７％，報１５﹒３元，最低價

１５﹒２８元，創１個月新低，最高價１５﹒９元；成交１２７８﹒１７萬股，成交金額

１﹒９８億元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４８７２﹒１萬元。現時最大淨被動

買入券商為中國投資信息，金額２９８３﹒９３萬元，加權平均成交價１５﹒５１４元；現時最

大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１１８０﹒２７萬元，加權平均成交價１５﹒５１７元

。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒６％。

現時，恒生指數報１９５７８，跌５８７點或２﹒９１％；恒生中國企業指數報６６５５，

跌２２０點或３﹒２１％；恒生科技指數報４１４１，跌１８２點或４﹒２３％；主板成交

５８２﹒７１億元。

上證綜合指數報３１７６，跌８３點或２﹒５７％，成交３０３３﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２０９３，跌３１９點或２﹒５８％，成交１９２６﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒３００ 變動 －４﹒９７％

最高價 １５﹒９００ 最低價 １５﹒２８０

成交股數 １２７８﹒１７萬股 成交金額 １﹒９８億

１０天平均 １６﹒５４４ 歷史波幅％ ２９﹒８８０

２０天平均 １６﹒６１１ 加權平均價 １５﹒５２７

５０天平均 １７﹒３０８ ＲＳＩ１４ ３２﹒３００

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４８７２﹒１萬元；暫連

跌３日，累計跌幅８﹒６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １５﹒３００ －４﹒９７

金蝶國際（００２６８） １６﹒０００ －４﹒４２

中國軟件國際（００３５４） ６﹒７５０ －０﹒１５

騰訊（００７００） ２９０﹒４００ －３﹒０７

中興（００７６３） １５﹒７６０ －１﹒９９

網龍（００７７７） １４﹒９００ －４﹒２４

ＩＧＧ（００７９９） ２﹒９８０ －４﹒７９

聯想集團（００９９２） ７﹒０４０ －１﹒５４

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４５５ －４﹒２１

金山軟件（０３８８８） ２４﹒５００ －３﹒９２

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（ｅｄ）

