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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌128.400 -0.700 (-0.542%)
大手異動

02/08/2022 11:18

《異動股》新奧能源跌近３％失守２５０天線，報１２５﹒３元

　　《經濟通通訊社２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌２﹒９４％，報１２５﹒３元，跌穿
２５０天線（１２７﹒２７１元），最低價１２５﹒２元，最高價１３１元；成交３５﹒９３萬
股，成交金額４６１２﹒２４萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１３５﹒１４萬
元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額５９０﹒３１萬元，加權平均成交價
１２８﹒７４２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２９７﹒３４萬元，加權平均成
交價１２８﹒２６７元。
　　現時，恒生指數報１９５７０，跌５９５點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報６６５４，
跌２２２點或３﹒２３％；恒生科技指數報４１３９，跌１８４點或４﹒２７％；主板成交
６０３﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３１６８，跌９１點或２﹒８２％，成交３１１２﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５１，跌３６２點或２﹒９２％，成交１９７６﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１２５﹒３００　變動　　　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　１３１﹒０００　最低價　　　　１２５﹒２００
　　成交股數　　３５﹒９３萬股　成交金額　　４６１２﹒２４萬
　　１０天平均　１２６﹒０７０　歷史波幅％　　　２５﹒０２４
　　２０天平均　１２６﹒８４５　加權平均價　　１２８﹒３８０
　　５０天平均　１２２﹒７８４　ＲＳＩ１４　　　４９﹒９７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１３５﹒１４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２５﹒３００　－２﹒９４
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒６００　－３﹒１１
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒８８０　－０﹒６７
　　北控（００３９２）　　　　　　２３﹒９００　－２﹒４５
　　中國油氣控股（００７０２）　　　０﹒１２３　－５﹒３８
　　中國天然氣（００９３１）　　　　０﹒３５０　＋２﹒９４
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒６００　－２﹒９６
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３２﹒６５０　－１﹒６６
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒７３０　－３﹒８７
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒５４０　－１﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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