《異動股》新奧能源跌近３％失守２５０天線，報１２５﹒３元

《經濟通通訊社２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌２﹒９４％，報１２５﹒３元，跌穿
２５０天線（１２７﹒２７１元），最低價１２５﹒２元，最高價１３１元；成交３５﹒９３萬
股，成交金額４６１２﹒２４萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１３５﹒１４萬
元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額５９０﹒３１萬元，加權平均成交價
１２８﹒７４２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２９７﹒３４萬元，加權平均成
交價１２８﹒２６７元。
現時，恒生指數報１９５７０，跌５９５點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報６６５４，
跌２２２點或３﹒２３％；恒生科技指數報４１３９，跌１８４點或４﹒２７％；主板成交
６０３﹒３７億元。
上證綜合指數報３１６８，跌９１點或２﹒８２％，成交３１１２﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２０５１，跌３６２點或２﹒９２％，成交１９７６﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 １２５﹒３００ 變動 －２﹒９４％
最高價 １３１﹒０００ 最低價 １２５﹒２００
成交股數 ３５﹒９３萬股 成交金額 ４６１２﹒２４萬
１０天平均 １２６﹒０７０ 歷史波幅％ ２５﹒０２４
２０天平均 １２６﹒８４５ 加權平均價 １２８﹒３８０
５０天平均 １２２﹒７８４ ＲＳＩ１４ ４９﹒９７８
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１３５﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新奧能源（０２６８８） １２５﹒３００ －２﹒９４
昆侖能源（００１３５） ５﹒６００ －３﹒１１
中國燃氣（００３８４） １１﹒８８０ －０﹒６７
北控（００３９２） ２３﹒９００ －２﹒４５
中國油氣控股（００７０２） ０﹒１２３ －５﹒３８
中國天然氣（００９３１） ０﹒３５０ ＋２﹒９４
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒６００ －２﹒９６
華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒６５０ －１﹒６６
天倫燃氣（０１６００） ３﹒７３０ －３﹒８７
中裕能源（０３６３３） ６﹒５４０ －１﹒９５
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（ｅｄ）
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