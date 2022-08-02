《異動股》新奧能源跌近３％失守２５０天線，報１２５﹒３元

《經濟通通訊社２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌２﹒９４％，報１２５﹒３元，跌穿

２５０天線（１２７﹒２７１元），最低價１２５﹒２元，最高價１３１元；成交３５﹒９３萬

股，成交金額４６１２﹒２４萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１３５﹒１４萬

元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額５９０﹒３１萬元，加權平均成交價

１２８﹒７４２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２９７﹒３４萬元，加權平均成

交價１２８﹒２６７元。

現時，恒生指數報１９５７０，跌５９５點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報６６５４，

跌２２２點或３﹒２３％；恒生科技指數報４１３９，跌１８４點或４﹒２７％；主板成交

６０３﹒３７億元。

上證綜合指數報３１６８，跌９１點或２﹒８２％，成交３１１２﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２０５１，跌３６２點或２﹒９２％，成交１９７６﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 １２５﹒３００ 變動 －２﹒９４％

最高價 １３１﹒０００ 最低價 １２５﹒２００

成交股數 ３５﹒９３萬股 成交金額 ４６１２﹒２４萬

１０天平均 １２６﹒０７０ 歷史波幅％ ２５﹒０２４

２０天平均 １２６﹒８４５ 加權平均價 １２８﹒３８０

５０天平均 １２２﹒７８４ ＲＳＩ１４ ４９﹒９７８

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１３５﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １２５﹒３００ －２﹒９４

昆侖能源（００１３５） ５﹒６００ －３﹒１１

中國燃氣（００３８４） １１﹒８８０ －０﹒６７

北控（００３９２） ２３﹒９００ －２﹒４５

中國油氣控股（００７０２） ０﹒１２３ －５﹒３８

中國天然氣（００９３１） ０﹒３５０ ＋２﹒９４

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒６００ －２﹒９６

華潤燃氣（０１１９３） ３２﹒６５０ －１﹒６６

天倫燃氣（０１６００） ３﹒７３０ －３﹒８７

中裕能源（０３６３３） ６﹒５４０ －１﹒９５

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（ｅｄ）

