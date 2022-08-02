《異動股》祖龍娛樂（９９９０）跌近５％創新低，報４﹒５５元

《經濟通通訊社２日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌４﹒８１％，報４﹒５５元，最低價

４﹒５５元，創上市新低，最高價４﹒７８元；成交２４﹒９萬股，成交金額１１５﹒６６萬元

；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額２０﹒３３萬元，加權平均成交價４﹒６１２元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根大通，金額１３﹒１萬元，加權平均成交價４﹒６８元。以現價計，該股暫連跌６日，累計

跌幅１４﹒９５％。

現時，恒生指數報１９５７１，跌５９４點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報６６５６，

跌２２０點或３﹒２％；恒生科技指數報４１４１，跌１８２點或４﹒２３％；主板成交

６１８﹒４３億元。

上證綜合指數報３１６４，跌９５點或２﹒９３％，成交３１８３﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２０３１，跌３８２點或３﹒０８％，成交２０２２﹒９４億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５５０ 變動 －４﹒８１％

最高價 ４﹒７８０ 最低價 ４﹒５５０

成交股數 ２４﹒９萬股 成交金額 １１５﹒６６萬

１０天平均 ５﹒０８４ 歷史波幅％ ４２﹒６２３

２０天平均 ４﹒９８２ 加權平均價 ４﹒６４５

５０天平均 ５﹒６９３ ＲＳＩ１４ ３０﹒４４５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９﹒２６萬元；暫連跌６日

，累計跌幅１４﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒５５０ －４﹒８１

中手游（００３０２） １﹒９６０ －５﹒３１

騰訊（００７００） ２９１﹒２００ －２﹒８０

網龍（００７７７） １４﹒９００ －４﹒２４

ＩＧＧ（００７９９） ２﹒９８０ －４﹒７９

創夢天地（０１１１９） ４﹒４５０ －２﹒８４

心動公司（０２４００） １７﹒６６０ －４﹒８５

金山軟件（０３８８８） ２４﹒５５０ －３﹒７３

聯眾（０６８９９） ０﹒２９５ ＋２２﹒９２

網易（０９９９９） １３９﹒２００ －３﹒２７

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（ｅｄ）

