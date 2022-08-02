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09990 祖龍娛樂
即時 按盤價 跌4.490 -0.290 (-6.067%)
大手異動

02/08/2022 11:25

《異動股》祖龍娛樂（９９９０）跌近５％創新低，報４﹒５５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌４﹒８１％，報４﹒５５元，最低價
４﹒５５元，創上市新低，最高價４﹒７８元；成交２４﹒９萬股，成交金額１１５﹒６６萬元
；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額２０﹒３３萬元，加權平均成交價４﹒６１２元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額１３﹒１萬元，加權平均成交價４﹒６８元。以現價計，該股暫連跌６日，累計
跌幅１４﹒９５％。
　　現時，恒生指數報１９５７１，跌５９４點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報６６５６，
跌２２０點或３﹒２％；恒生科技指數報４１４１，跌１８２點或４﹒２３％；主板成交
６１８﹒４３億元。
　　上證綜合指數報３１６４，跌９５點或２﹒９３％，成交３１８３﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０３１，跌３８２點或３﹒０８％，成交２０２２﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒５５０　變動　　　　　－４﹒８１％
　　最高價　　　　４﹒７８０　最低價　　　　　４﹒５５０
　　成交股數　　２４﹒９萬股　成交金額　　１１５﹒６６萬
　　１０天平均　　５﹒０８４　歷史波幅％　　４２﹒６２３
　　２０天平均　　４﹒９８２　加權平均價　　　４﹒６４５
　　５０天平均　　５﹒６９３　ＲＳＩ１４　　３０﹒４４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９﹒２６萬元；暫連跌６日
，累計跌幅１４﹒９５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　４﹒５５０　　－４﹒８１
　　中手游（００３０２）　　　　１﹒９６０　　－５﹒３１
　　騰訊（００７００）　　　２９１﹒２００　　－２﹒８０
　　網龍（００７７７）　　　　１４﹒９００　　－４﹒２４
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　２﹒９８０　　－４﹒７９
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒４５０　　－２﹒８４
　　心動公司（０２４００）　　１７﹒６６０　　－４﹒８５
　　金山軟件（０３８８８）　　２４﹒５５０　　－３﹒７３
　　聯眾（０６８９９）　　　　　０﹒２９５　＋２２﹒９２
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒２００　　－３﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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