《異動股》祖龍娛樂（９９９０）跌近５％創新低，報４﹒５５元

《經濟通通訊社２日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌４﹒８１％，報４﹒５５元，最低價
４﹒５５元，創上市新低，最高價４﹒７８元；成交２４﹒９萬股，成交金額１１５﹒６６萬元
；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額２０﹒３３萬元，加權平均成交價４﹒６１２元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額１３﹒１萬元，加權平均成交價４﹒６８元。以現價計，該股暫連跌６日，累計
跌幅１４﹒９５％。
現時，恒生指數報１９５７１，跌５９４點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報６６５６，
跌２２０點或３﹒２％；恒生科技指數報４１４１，跌１８２點或４﹒２３％；主板成交
６１８﹒４３億元。
上證綜合指數報３１６４，跌９５點或２﹒９３％，成交３１８３﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２０３１，跌３８２點或３﹒０８％，成交２０２２﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒５５０ 變動 －４﹒８１％
最高價 ４﹒７８０ 最低價 ４﹒５５０
成交股數 ２４﹒９萬股 成交金額 １１５﹒６６萬
１０天平均 ５﹒０８４ 歷史波幅％ ４２﹒６２３
２０天平均 ４﹒９８２ 加權平均價 ４﹒６４５
５０天平均 ５﹒６９３ ＲＳＩ１４ ３０﹒４４５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出９﹒２６萬元；暫連跌６日
，累計跌幅１４﹒９５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒５５０ －４﹒８１
中手游（００３０２） １﹒９６０ －５﹒３１
騰訊（００７００） ２９１﹒２００ －２﹒８０
網龍（００７７７） １４﹒９００ －４﹒２４
ＩＧＧ（００７９９） ２﹒９８０ －４﹒７９
創夢天地（０１１１９） ４﹒４５０ －２﹒８４
心動公司（０２４００） １７﹒６６０ －４﹒８５
金山軟件（０３８８８） ２４﹒５５０ －３﹒７３
聯眾（０６８９９） ０﹒２９５ ＋２２﹒９２
網易（０９９９９） １３９﹒２００ －３﹒２７
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（ｅｄ）
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