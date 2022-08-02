《異動股》中科生物升近４７％突破５０天線，報０﹒０９７元

《經濟通通訊社２日專訊》中科生物（０１２３７）升４６﹒９７％，報０﹒０９７元，升

穿５０天線（０﹒０８５元），最高價０﹒０９７元，創１個月新高，最低價０﹒０６８元；成

交１０２４﹒１萬股，成交金額８２﹒５２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入

４３﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額３﹒０９萬元，加權平均成交

價０﹒０７８元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額８﹒８２萬元，加權平均成交價

０﹒０６９元。

現時，恒生指數報１９５７２，跌５９３點或２﹒９４％；恒生中國企業指數報６６５７，

跌２１９點或３﹒１９％；恒生科技指數報４１４４，跌１７９點或４﹒１４％；主板成交

６３４﹒１３億元。

上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交３２４４﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２０４０，跌３７３點或３﹒０１％，成交２０６４﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０９７ 變動 ＋４６﹒９７％

最高價 ０﹒０９７ 最低價 ０﹒０６８

成交股數 １０２４﹒１萬股 成交金額 ８２﹒５２萬

１０天平均 ０﹒０６６ 歷史波幅％ １２４﹒８４７

２０天平均 ０﹒０６４ 加權平均價 ０﹒０８１

５０天平均 ０﹒０８５ ＲＳＩ１４ ６６﹒１２３

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入

４３﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中科生物（０１２３７） ０﹒０９７ ＋４６﹒９７

帝國科技集團（００７７６） １５﹒６００ ＋３﹒１７

好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ －８﹒２４

國際家居零售（０１３７３） ２﹒８７０ ＋０﹒３５

曠世控股（０１９２５） １﹒３７０ －０﹒７２

敏華控股（０１９９９） ５﹒８８０ －２﹒１６

匯森家居（０２１２７） ０﹒５４０ －１１﹒４８

舍圖控股（０８３９２） ０﹒１１７ －１﹒６８

ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７） ０﹒０５６ －１﹒７５

名創優品（０９８９６） １１﹒９２０ －７﹒３１

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（ｅｄ）

