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01237 中科生物
即時 按盤價 升0.093 +0.027 (+40.909%)
大手異動

02/08/2022 11:32

《異動股》中科生物升近４７％突破５０天線，報０﹒０９７元

　　《經濟通通訊社２日專訊》中科生物（０１２３７）升４６﹒９７％，報０﹒０９７元，升
穿５０天線（０﹒０８５元），最高價０﹒０９７元，創１個月新高，最低價０﹒０６８元；成
交１０２４﹒１萬股，成交金額８２﹒５２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
４３﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額３﹒０９萬元，加權平均成交
價０﹒０７８元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額８﹒８２萬元，加權平均成交價
０﹒０６９元。
　　現時，恒生指數報１９５７２，跌５９３點或２﹒９４％；恒生中國企業指數報６６５７，
跌２１９點或３﹒１９％；恒生科技指數報４１４４，跌１７９點或４﹒１４％；主板成交
６３４﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交３２４４﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４０，跌３７３點或３﹒０１％，成交２０６４﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０９７　變動　　　　＋４６﹒９７％
　　最高價　　　　　　０﹒０９７　最低價　　　　　０﹒０６８
　　成交股數　　１０２４﹒１萬股　成交金額　　　８２﹒５２萬
　　１０天平均　　　　０﹒０６６　歷史波幅％　１２４﹒８４７
　　２０天平均　　　　０﹒０６４　加權平均價　　　０﹒０８１
　　５０天平均　　　　０﹒０８５　ＲＳＩ１４　　６６﹒１２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
４３﹒３２萬元
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中科生物（０１２３７）　　　　　　　　　　　　０﹒０９７　＋４６﹒９７
　　帝國科技集團（００７７６）　　　　　　　　　１５﹒６００　　＋３﹒１７
　　好孩子國際（０１０８６）　　　　　　　　　　　０﹒７８０　　－８﹒２４
　　國際家居零售（０１３７３）　　　　　　　　　　２﹒８７０　　＋０﹒３５
　　曠世控股（０１９２５）　　　　　　　　　　　　１﹒３７０　　－０﹒７２
　　敏華控股（０１９９９）　　　　　　　　　　　　５﹒８８０　　－２﹒１６
　　匯森家居（０２１２７）　　　　　　　　　　　　０﹒５４０　－１１﹒４８
　　舍圖控股（０８３９２）　　　　　　　　　　　　０﹒１１７　　－１﹒６８
　　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）　　０﹒０５６　　－１﹒７５
　　名創優品（０９８９６）　　　　　　　　　　　１１﹒９２０　　－７﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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