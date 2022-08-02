《異動股》中科生物升近４７％突破５０天線，報０﹒０９７元

《經濟通通訊社２日專訊》中科生物（０１２３７）升４６﹒９７％，報０﹒０９７元，升
穿５０天線（０﹒０８５元），最高價０﹒０９７元，創１個月新高，最低價０﹒０６８元；成
交１０２４﹒１萬股，成交金額８２﹒５２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
４３﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額３﹒０９萬元，加權平均成交
價０﹒０７８元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額８﹒８２萬元，加權平均成交價
０﹒０６９元。
現時，恒生指數報１９５７２，跌５９３點或２﹒９４％；恒生中國企業指數報６６５７，
跌２１９點或３﹒１９％；恒生科技指數報４１４４，跌１７９點或４﹒１４％；主板成交
６３４﹒１３億元。
上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交３２４４﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２０４０，跌３７３點或３﹒０１％，成交２０６４﹒２７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０９７ 變動 ＋４６﹒９７％
最高價 ０﹒０９７ 最低價 ０﹒０６８
成交股數 １０２４﹒１萬股 成交金額 ８２﹒５２萬
１０天平均 ０﹒０６６ 歷史波幅％ １２４﹒８４７
２０天平均 ０﹒０６４ 加權平均價 ０﹒０８１
５０天平均 ０﹒０８５ ＲＳＩ１４ ６６﹒１２３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
４３﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中科生物（０１２３７） ０﹒０９７ ＋４６﹒９７
帝國科技集團（００７７６） １５﹒６００ ＋３﹒１７
好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ －８﹒２４
國際家居零售（０１３７３） ２﹒８７０ ＋０﹒３５
曠世控股（０１９２５） １﹒３７０ －０﹒７２
敏華控股（０１９９９） ５﹒８８０ －２﹒１６
匯森家居（０２１２７） ０﹒５４０ －１１﹒４８
舍圖控股（０８３９２） ０﹒１１７ －１﹒６８
ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７） ０﹒０５６ －１﹒７５
名創優品（０９８９６） １１﹒９２０ －７﹒３１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動