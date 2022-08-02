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06611 三巽集團
即時 按盤價 跌0.300 -0.030 (-9.091%)
大手異動

02/08/2022 11:38

《異動股》三巽集團挫逾２１％創新低，報０﹒２６元

　　《經濟通通訊社２日專訊》三巽集團（０６６１１）跌２１﹒２１％，報０﹒２６元，最低
價０﹒２６元，創上市新低，最高價０﹒３７元；成交７﹒９萬股，成交金額２﹒２７萬元；主
動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４６３５元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
３１５０元，加權平均成交價０﹒３１５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
８６９０元，加權平均成交價０﹒２６３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
２９﹒７３％。
　　現時，恒生指數報１９５７４，跌５９１點或２﹒９３％；恒生中國企業指數報６６５４，
跌２２１點或３﹒２２％；恒生科技指數報４１４２，跌１８１點或４﹒２％；主板成交
６４１﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交３２４４﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４０，跌３７３點或３﹒０１％，成交２０６４﹒２７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２６０　變動　　　　－２１﹒２１％
　　最高價　　　０﹒３７０　最低價　　　　　０﹒２６０
　　成交股數　　７﹒９萬股　成交金額　　　　２﹒２７萬
　　１０天平均　０﹒３３７　歷史波幅％　１３５﹒８４１
　　２０天平均　０﹒４１４　加權平均價　　　０﹒２８８
　　５０天平均　１﹒１４８　ＲＳＩ１４　　１４﹒９３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４６３５元；暫連跌４日，
累計跌幅２９﹒７３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三巽集團（０６６１１）　　　　０﹒２６　－２１﹒２１
　　恒地（０００１２）　　　　　２６﹒８０　　－１﹒４７
　　新地（０００１６）　　　　　９０﹒８５　　－１﹒９４
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７０　　－２﹒５９
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒００　　－３﹒８５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５０　　－４﹒３２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒５０　　－２﹒６３
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒５０　　－１﹒６２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７３　　－６﹒１９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３８　　－２﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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