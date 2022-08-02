《異動股》三巽集團挫逾２１％創新低，報０﹒２６元

《經濟通通訊社２日專訊》三巽集團（０６６１１）跌２１﹒２１％，報０﹒２６元，最低
價０﹒２６元，創上市新低，最高價０﹒３７元；成交７﹒９萬股，成交金額２﹒２７萬元；主
動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４６３５元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
３１５０元，加權平均成交價０﹒３１５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
８６９０元，加權平均成交價０﹒２６３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
２９﹒７３％。
現時，恒生指數報１９５７４，跌５９１點或２﹒９３％；恒生中國企業指數報６６５４，
跌２２１點或３﹒２２％；恒生科技指數報４１４２，跌１８１點或４﹒２％；主板成交
６４１﹒４７億元。
上證綜合指數報３１６６，跌９３點或２﹒８６％，成交３２４４﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２０４０，跌３７３點或３﹒０１％，成交２０６４﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２６０ 變動 －２１﹒２１％
最高價 ０﹒３７０ 最低價 ０﹒２６０
成交股數 ７﹒９萬股 成交金額 ２﹒２７萬
１０天平均 ０﹒３３７ 歷史波幅％ １３５﹒８４１
２０天平均 ０﹒４１４ 加權平均價 ０﹒２８８
５０天平均 １﹒１４８ ＲＳＩ１４ １４﹒９３２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４６３５元；暫連跌４日，
累計跌幅２９﹒７３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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三巽集團（０６６１１） ０﹒２６ －２１﹒２１
恒地（０００１２） ２６﹒８０ －１﹒４７
新地（０００１６） ９０﹒８５ －１﹒９４
中海外（００６８８） ２０﹒７０ －２﹒５９
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －３﹒８５
龍湖（００９６０） ２５﹒５０ －４﹒３２
潤地（０１１０９） ３１﹒５０ －２﹒６３
長實（０１１１３） ５４﹒５０ －１﹒６２
碧桂園（０２００７） ２﹒７３ －６﹒１９
萬科企業（０２２０２） １４﹒３８ －２﹒７１
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（ｅｄ）
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