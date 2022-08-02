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01237 中科生物
即時 按盤價 升0.092 +0.026 (+39.394%)
大手異動

02/08/2022 13:02

《異動股》中科生物升近７９％突破１００天線，報０﹒１１８元

　　《經濟通通訊社２日專訊》中科生物（０１２３７）升７８﹒７９％，報０﹒１１８元，升
穿１００天線（０﹒０９８元），最高價０﹒１１９元，創１個月新高，最低價０﹒０６８元；
成交１７６５﹒４１萬股，成交金額１５８﹒１４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動
買入７５﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒４萬元，加權平均成
交價０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒９６萬元，加權平均
成交價０﹒０９６元。
　　現時，恒生指數報１９６４８，跌５１７點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６６８５，
跌１９１點或２﹒７８％；恒生科技指數報４１６８，跌１５５點或３﹒６１％；主板成交
６８６﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３１７２，跌８７點或２﹒６８％，成交３２９３﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０７６，跌３３７點或２﹒７２％，成交２０９５﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒１１８　變動　　　　＋７８﹒７９％
　　最高價　　　　　　　０﹒１１９　最低價　　　　　０﹒０６８
　　成交股數　　１７６５﹒４１萬股　成交金額　　１５８﹒１４萬
　　１０天平均　　　　　０﹒０６８　歷史波幅％　１２４﹒８４７
　　２０天平均　　　　　０﹒０６５　加權平均價　　　０﹒０９０
　　５０天平均　　　　　０﹒０８５　ＲＳＩ１４　　７３﹒０８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
７５﹒５３萬元
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中科生物（０１２３７）　　　　　　　　　　　　０﹒１１８　＋７８﹒７９
　　帝國科技集團（００７７６）　　　　　　　　　１５﹒７２０　　＋３﹒９７
　　好孩子國際（０１０８６）　　　　　　　　　　　０﹒７８０　　－８﹒２４
　　國際家居零售（０１３７３）　　　　　　　　　　２﹒９００　　＋１﹒４０
　　米技國際控股（０１７１５）　　　　　　　　　　０﹒１００　　　　無升跌
　　敏華控股（０１９９９）　　　　　　　　　　　　６﹒０５０　　＋０﹒６７
　　匯森家居（０２１２７）　　　　　　　　　　　　０﹒５５０　　－９﹒８４
　　舍圖控股（０８３９２）　　　　　　　　　　　　０﹒１１９　　　　無升跌
　　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）　　０﹒０５６　　－１﹒７５
　　名創優品（０９８９６）　　　　　　　　　　　１１﹒８６０　　－７﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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