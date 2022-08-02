《異動股》中科生物升近７９％突破１００天線，報０﹒１１８元

《經濟通通訊社２日專訊》中科生物（０１２３７）升７８﹒７９％，報０﹒１１８元，升

穿１００天線（０﹒０９８元），最高價０﹒１１９元，創１個月新高，最低價０﹒０６８元；

成交１７６５﹒４１萬股，成交金額１５８﹒１４萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動

買入７５﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額４﹒４萬元，加權平均成

交價０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒９６萬元，加權平均

成交價０﹒０９６元。

現時，恒生指數報１９６４８，跌５１７點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６６８５，

跌１９１點或２﹒７８％；恒生科技指數報４１６８，跌１５５點或３﹒６１％；主板成交

６８６﹒５８億元。

上證綜合指數報３１７２，跌８７點或２﹒６８％，成交３２９３﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２０７６，跌３３７點或２﹒７２％，成交２０９５﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１１８ 變動 ＋７８﹒７９％

最高價 ０﹒１１９ 最低價 ０﹒０６８

成交股數 １７６５﹒４１萬股 成交金額 １５８﹒１４萬

１０天平均 ０﹒０６８ 歷史波幅％ １２４﹒８４７

２０天平均 ０﹒０６５ 加權平均價 ０﹒０９０

５０天平均 ０﹒０８５ ＲＳＩ１４ ７３﹒０８８

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

７５﹒５３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中科生物（０１２３７） ０﹒１１８ ＋７８﹒７９

帝國科技集團（００７７６） １５﹒７２０ ＋３﹒９７

好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ －８﹒２４

國際家居零售（０１３７３） ２﹒９００ ＋１﹒４０

米技國際控股（０１７１５） ０﹒１００ 無升跌

敏華控股（０１９９９） ６﹒０５０ ＋０﹒６７

匯森家居（０２１２７） ０﹒５５０ －９﹒８４

舍圖控股（０８３９２） ０﹒１１９ 無升跌

ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７） ０﹒０５６ －１﹒７５

名創優品（０９８９６） １１﹒８６０ －７﹒７８

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（ｅｄ）

