《異動股》新銳醫藥（０６１０８）漲逾２０％，報０﹒１８５元

《經濟通通訊社２日專訊》新銳醫藥（０６１０８）升２０﹒１３％，報０﹒１８５元，最
高價０﹒１９１元，最低價０﹒１４元，創１個月新低；成交１﹒１１億股，成交金額
１６７７﹒８萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１５２４﹒８７萬元。現時最大淨
被動買入券商為瑞邦證券，金額１３﹒６７萬元，加權平均成交價０﹒１４３元；現時最大淨被
動賣出券商為權威證券，金額９５６﹒４萬元，加權平均成交價０﹒１５元。
現時，恒生指數報１９６１９，跌５４６點或２﹒７１％；恒生中國企業指數報６６７３，
跌２０３點或２﹒９５％；恒生科技指數報４１６４，跌１５９點或３﹒６８％；主板成交
７７３﹒０７億元。
上證綜合指數報３１８７，跌７２點或２﹒２１％，成交３６５１﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４０，跌２７３點或２﹒２％，成交２３６２﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１８５ 變動 ＋２０﹒１３％
最高價 ０﹒１９１ 最低價 ０﹒１４０
成交股數 １﹒１１億股 成交金額 １６７７﹒８萬
１０天平均 ０﹒１９１ 歷史波幅％ ６３﹒３８２
２０天平均 ０﹒２０８ 加權平均價 ０﹒１５０
５０天平均 ０﹒２４７ ＲＳＩ１４ ３８﹒９２１
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１５２４﹒８７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１８５ ＋２０﹒１３
中國儒意（００１３６） ２﹒０８０ －４﹒１５
阿里健康（００２４１） ４﹒４６０ －４﹒７０
四環醫藥（００４６０） １﹒０６０ －３﹒６４
中國鐵塔（００７８８） ０﹒９８０ －２﹒９７
國藥（０１０９９） １７﹒４８０ －１﹒５８
協鑫科技（０３８００） ３﹒１４０ －６﹒５５
京東健康（０６６１８） ５９﹒１００ －１﹒９１
中國有贊（０８０８３） ０﹒１３０ －６﹒４７
開拓藥業（０９９３９） １４﹒０８０ －１﹒９５
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（ｅｄ）
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