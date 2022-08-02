《異動股》新銳醫藥（０６１０８）漲逾２０％，報０﹒１８５元

《經濟通通訊社２日專訊》新銳醫藥（０６１０８）升２０﹒１３％，報０﹒１８５元，最

高價０﹒１９１元，最低價０﹒１４元，創１個月新低；成交１﹒１１億股，成交金額

１６７７﹒８萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１５２４﹒８７萬元。現時最大淨

被動買入券商為瑞邦證券，金額１３﹒６７萬元，加權平均成交價０﹒１４３元；現時最大淨被

動賣出券商為權威證券，金額９５６﹒４萬元，加權平均成交價０﹒１５元。

現時，恒生指數報１９６１９，跌５４６點或２﹒７１％；恒生中國企業指數報６６７３，

跌２０３點或２﹒９５％；恒生科技指數報４１６４，跌１５９點或３﹒６８％；主板成交

７７３﹒０７億元。

上證綜合指數報３１８７，跌７２點或２﹒２１％，成交３６５１﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２１４０，跌２７３點或２﹒２％，成交２３６２﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１８５ 變動 ＋２０﹒１３％

最高價 ０﹒１９１ 最低價 ０﹒１４０

成交股數 １﹒１１億股 成交金額 １６７７﹒８萬

１０天平均 ０﹒１９１ 歷史波幅％ ６３﹒３８２

２０天平均 ０﹒２０８ 加權平均價 ０﹒１５０

５０天平均 ０﹒２４７ ＲＳＩ１４ ３８﹒９２１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１５２４﹒８７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１８５ ＋２０﹒１３

中國儒意（００１３６） ２﹒０８０ －４﹒１５

阿里健康（００２４１） ４﹒４６０ －４﹒７０

四環醫藥（００４６０） １﹒０６０ －３﹒６４

中國鐵塔（００７８８） ０﹒９８０ －２﹒９７

國藥（０１０９９） １７﹒４８０ －１﹒５８

協鑫科技（０３８００） ３﹒１４０ －６﹒５５

京東健康（０６６１８） ５９﹒１００ －１﹒９１

中國有贊（０８０８３） ０﹒１３０ －６﹒４７

開拓藥業（０９９３９） １４﹒０８０ －１﹒９５

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（ｅｄ）

