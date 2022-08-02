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06108 新銳醫藥
即時 按盤價 跌0.188 -0.017 (-8.293%)
大手異動

02/08/2022 13:38

《異動股》新銳醫藥（０６１０８）漲逾２０％，報０﹒１８５元

　　《經濟通通訊社２日專訊》新銳醫藥（０６１０８）升２０﹒１３％，報０﹒１８５元，最
高價０﹒１９１元，最低價０﹒１４元，創１個月新低；成交１﹒１１億股，成交金額
１６７７﹒８萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１５２４﹒８７萬元。現時最大淨
被動買入券商為瑞邦證券，金額１３﹒６７萬元，加權平均成交價０﹒１４３元；現時最大淨被
動賣出券商為權威證券，金額９５６﹒４萬元，加權平均成交價０﹒１５元。
　　現時，恒生指數報１９６１９，跌５４６點或２﹒７１％；恒生中國企業指數報６６７３，
跌２０３點或２﹒９５％；恒生科技指數報４１６４，跌１５９點或３﹒６８％；主板成交
７７３﹒０７億元。
　　上證綜合指數報３１８７，跌７２點或２﹒２１％，成交３６５１﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４０，跌２７３點或２﹒２％，成交２３６２﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１８５　變動　　　　＋２０﹒１３％
　　最高價　　　　０﹒１９１　最低價　　　　　０﹒１４０
　　成交股數　　１﹒１１億股　成交金額　　１６７７﹒８萬
　　１０天平均　　０﹒１９１　歷史波幅％　　６３﹒３８２
　　２０天平均　　０﹒２０８　加權平均價　　　０﹒１５０
　　５０天平均　　０﹒２４７　ＲＳＩ１４　　３８﹒９２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入１５２４﹒８７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新銳醫藥（０６１０８）　　０﹒１８５　＋２０﹒１３
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒０８０　　－４﹒１５
　　阿里健康（００２４１）　　４﹒４６０　　－４﹒７０
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒０６０　　－３﹒６４
　　中國鐵塔（００７８８）　　０﹒９８０　　－２﹒９７
　　國藥（０１０９９）　　　１７﹒４８０　　－１﹒５８
　　協鑫科技（０３８００）　　３﹒１４０　　－６﹒５５
　　京東健康（０６６１８）　５９﹒１００　　－１﹒９１
　　中國有贊（０８０８３）　　０﹒１３０　　－６﹒４７
　　開拓藥業（０９９３９）　１４﹒０８０　　－１﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 03/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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