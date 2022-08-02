《異動股》信義玻璃低開近２％，中期純利３３億元跌３８％

《經濟通通訊社２日專訊》信義系股票陸續公布業績，股價開市走勢一般。信義玻璃

（００８６８）現價跌１﹒６７％，報１５﹒３４元，該股成交約８萬股，涉資１２０萬元；信

義光能（００９６８）無升跌，報１３﹒２２元；信義能源（０３８６８）跌２﹒０７％，報

３﹒７８元。

信義玻璃公布，截至６月３０日止中期純利約３３﹒０５億元，同比跌３８﹒５％，每股盈

利８２﹒１仙，每股中期股息派４０仙。

該集團指，收益約１３６﹒５億元，升０﹒５％，毛利５２﹒４２億元，大幅減少

２７﹒２％。毛利率下降１４﹒６個百分點，至３８﹒４％，因內地市場需求疲弱，供應短缺，

導致浮法玻璃售價下降及原材料及能源成本大幅增加，浮法玻璃毛利率下降，但汽車玻璃業務毛

利率輕微上升。至於行政開支升至１３億元，銷售及推廣成本升至９﹒５億元。



＊信義光能中期純利跌３８％＊



信義光能公布，截至２０２２年６月３０日止六個月，錄純利１９﹒０５億元，按年跌

３８﹒０１％；每股基本盈利２１﹒４２仙，派中期息１０仙。

期內，收益９６﹒９８億元，升２０﹒０９％；毛利３３﹒０３億元，跌２６﹒１％；毛利

率下跌２１﹒３個百分點至３４﹒１％。



＊信義能源中期多賺０﹒４％至６﹒２億元＊



信義能源公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利６﹒２３億元，按年升０﹒３８％；

每股基本盈利８﹒６６仙，派發中期息７﹒７仙，較去年同期增加４﹒０５％。

期內收益１２﹒５８億元，升１３﹒０４％；營業溢利８﹒８８億元，升１０﹒３７％。

現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌

１﹒９０％。

即月期指新報１９８３８，跌２９７點，低水１０５點。即月國指期貨報６７６１，跌

１１３點，低水２２點。即月科指期貨新報４２２５，跌１０５點，低水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義玻璃（００８６８） １５﹒３４元 跌１﹒６７％

信義光能（００９６８） １３﹒２２元 無升跌

信義能源（０３８６８） ３﹒７８元 跌２﹒０７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

