《異動股》信義玻璃低開近２％，中期純利３３億元跌３８％

《經濟通通訊社２日專訊》信義系股票陸續公布業績，股價開市走勢一般。信義玻璃
（００８６８）現價跌１﹒６７％，報１５﹒３４元，該股成交約８萬股，涉資１２０萬元；信
義光能（００９６８）無升跌，報１３﹒２２元；信義能源（０３８６８）跌２﹒０７％，報
３﹒７８元。
信義玻璃公布，截至６月３０日止中期純利約３３﹒０５億元，同比跌３８﹒５％，每股盈
利８２﹒１仙，每股中期股息派４０仙。
該集團指，收益約１３６﹒５億元，升０﹒５％，毛利５２﹒４２億元，大幅減少
２７﹒２％。毛利率下降１４﹒６個百分點，至３８﹒４％，因內地市場需求疲弱，供應短缺，
導致浮法玻璃售價下降及原材料及能源成本大幅增加，浮法玻璃毛利率下降，但汽車玻璃業務毛
利率輕微上升。至於行政開支升至１３億元，銷售及推廣成本升至９﹒５億元。
＊信義光能中期純利跌３８％＊
信義光能公布，截至２０２２年６月３０日止六個月，錄純利１９﹒０５億元，按年跌
３８﹒０１％；每股基本盈利２１﹒４２仙，派中期息１０仙。
期內，收益９６﹒９８億元，升２０﹒０９％；毛利３３﹒０３億元，跌２６﹒１％；毛利
率下跌２１﹒３個百分點至３４﹒１％。
＊信義能源中期多賺０﹒４％至６﹒２億元＊
信義能源公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利６﹒２３億元，按年升０﹒３８％；
每股基本盈利８﹒６６仙，派發中期息７﹒７仙，較去年同期增加４﹒０５％。
期內收益１２﹒５８億元，升１３﹒０４％；營業溢利８﹒８８億元，升１０﹒３７％。
現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌
１﹒９０％。
即月期指新報１９８３８，跌２９７點，低水１０５點。即月國指期貨報６７６１，跌
１１３點，低水２２點。即月科指期貨新報４２２５，跌１０５點，低水１７點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １５﹒３４元 跌１﹒６７％
信義光能（００９６８） １３﹒２２元 無升跌
信義能源（０３８６８） ３﹒７８元 跌２﹒０７％
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（ｅｒ）
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