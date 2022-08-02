《異動股》九毛九（０９９２２）低開３％，料中期少賺最多七成

《經濟通通訊社２日專訊》九毛九（０９９２２）現價跌３﹒０６％，報１７﹒１元，該股

成交約７萬股，涉資１１５萬元。

九毛九公布，預期截至６月３０日止中期溢利不少於５５００萬人民幣，較去年同期溢利下

跌不超過７０﹒４％。預期收入約１８﹒９９億人民幣，下跌約６﹒１％，盈利下跌主因內地再

爆發新冠病毒肺炎疫情，若干餐廳堂食服務於不同期間暫停或受限制，同時仍產生若干固定經營

開支如租金開支及僱員薪酬；維持擴充計劃而產生額外擴充開支。

集團指，上半年新開３７間餐廳，及確認墊款未變現外匯虧損淨額２０６０萬人民幣，乃由

於人民幣兌港元於上半年貶值所致，其屬於一次性非現金項目。

現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌

１﹒９０％。

即月期指新報１９８６９，跌２６６點，低水７４點。即月國指期貨報６７７４，跌１００

點，低水９點。即月科指期貨新報４２３１，跌９９點，低水６點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

九毛九（０９９２２） １７﹒１０元 跌３﹒０６％

海底撈（０６８６２） １５﹒８８元 跌０﹒８７％

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒３６元 無升跌

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒８１元 無升跌

海倫司（０９８６９） １４﹒５８元 跌０﹒４１％

百勝中國（０９９８７） ３６８﹒６０元 跌２﹒３８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

