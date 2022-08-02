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09922 九毛九
即時 按盤價 跌17.560 -0.080 (-0.454%)
大手異動

02/08/2022 09:23

《異動股》九毛九（０９９２２）低開３％，料中期少賺最多七成

　　《經濟通通訊社２日專訊》九毛九（０９９２２）現價跌３﹒０６％，報１７﹒１元，該股
成交約７萬股，涉資１１５萬元。
　　九毛九公布，預期截至６月３０日止中期溢利不少於５５００萬人民幣，較去年同期溢利下
跌不超過７０﹒４％。預期收入約１８﹒９９億人民幣，下跌約６﹒１％，盈利下跌主因內地再
爆發新冠病毒肺炎疫情，若干餐廳堂食服務於不同期間暫停或受限制，同時仍產生若干固定經營
開支如租金開支及僱員薪酬；維持擴充計劃而產生額外擴充開支。
　　集團指，上半年新開３７間餐廳，及確認墊款未變現外匯虧損淨額２０６０萬人民幣，乃由
於人民幣兌港元於上半年貶值所致，其屬於一次性非現金項目。
　　現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌
１﹒９０％。
　　即月期指新報１９８６９，跌２６６點，低水７４點。即月國指期貨報６７７４，跌１００
點，低水９點。即月科指期貨新報４２３１，跌９９點，低水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九毛九（０９９２２）　　　１７﹒１０元　跌３﹒０６％
　　海底撈（０６８６２）　　　１５﹒８８元　跌０﹒８７％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　３﹒３６元　　　　無升跌
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　５﹒８１元　　　　無升跌
　　海倫司（０９８６９）　　　１４﹒５８元　跌０﹒４１％
　　百勝中國（０９９８７）　３６８﹒６０元　跌２﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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