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02015 理想汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌134.000 -0.100 (-0.075%)
大手異動

02/08/2022 09:29

《異動股》蔚小理７月交付量皆升，惟理想跌逾１％，小鵬跌逾２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌１﹒５７％，報１３２元，該股
成交約９萬股，涉資１１８８萬元。理想汽車公布，７月交付１﹒０４萬架理想ＯＮＥ，按年增
長２１﹒３％。自２０１９年上市以來，理想ＯＮＥ累計交付量已達１９﹒４９萬架。
　
＊小鵬７月交付量按年增４３％，惟低開逾２％＊
　
　　小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒２４％，報９６元。小鵬汽車公布，７月交付１１５２４架
智能電動車，按年增長４３％，公司首七個月總交付８０５０７架智能車，按年增長１０８％，
繼續保持為中國造車新勢力銷量冠軍。７月共交付６３９７架小鵬智能轎跑Ｐ７、３６０８架智
能家轎Ｐ５及１５１９架Ｇ３ｉ智能ＳＵＶ。截至今年７月底，公司歷史累計交付量近２２萬架

　
＊蔚來７月交付量按年增２７％，輕微低開＊
　
　　蔚來（０９８６６）跌０﹒１２％，報１６１﹒９元。蔚來公布，７月交付１００５２架汽
車，按年增長２６﹒７％，當中包括７５７９架高端智能電動ＳＵＶ以及２４７３架高端智能電
動轎車。蔚來於年初至今交付６﹒０９萬架汽車，按年增長２２％。截至２０２２年７月３１日
，蔚來汽車累計交付量達２２﹒７９萬架。
　　現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌
１﹒９０％。
　　即月期指新報１９８３９，跌２９６點，低水１０４點。即月國指期貨報６７６１，跌
１１３點，低水２２點。即月科指期貨新報４２２４，跌１０６點，低水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒０元　跌１﹒５７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９６﹒０元　跌２﹒２４％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６１﹒９元　跌０﹒１２％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９１﹒８元　跌１﹒３５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒０元　跌２﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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