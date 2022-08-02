《異動股》蔚小理７月交付量皆升，惟理想跌逾１％，小鵬跌逾２％

《經濟通通訊社２日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌１﹒５７％，報１３２元，該股

成交約９萬股，涉資１１８８萬元。理想汽車公布，７月交付１﹒０４萬架理想ＯＮＥ，按年增

長２１﹒３％。自２０１９年上市以來，理想ＯＮＥ累計交付量已達１９﹒４９萬架。



＊小鵬７月交付量按年增４３％，惟低開逾２％＊



小鵬汽車（０９８６８）跌２﹒２４％，報９６元。小鵬汽車公布，７月交付１１５２４架

智能電動車，按年增長４３％，公司首七個月總交付８０５０７架智能車，按年增長１０８％，

繼續保持為中國造車新勢力銷量冠軍。７月共交付６３９７架小鵬智能轎跑Ｐ７、３６０８架智

能家轎Ｐ５及１５１９架Ｇ３ｉ智能ＳＵＶ。截至今年７月底，公司歷史累計交付量近２２萬架

。



＊蔚來７月交付量按年增２７％，輕微低開＊



蔚來（０９８６６）跌０﹒１２％，報１６１﹒９元。蔚來公布，７月交付１００５２架汽

車，按年增長２６﹒７％，當中包括７５７９架高端智能電動ＳＵＶ以及２４７３架高端智能電

動轎車。蔚來於年初至今交付６﹒０９萬架汽車，按年增長２２％。截至２０２２年７月３１日

，蔚來汽車累計交付量達２２﹒７９萬架。

現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌

１﹒９０％。

即月期指新報１９８３９，跌２９６點，低水１０４點。即月國指期貨報６７６１，跌

１１３點，低水２２點。即月科指期貨新報４２２４，跌１０６點，低水６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １３２﹒０元 跌１﹒５７％

小鵬汽車（０９８６８） ９６﹒０元 跌２﹒２４％

蔚來（０９８６６） １６１﹒９元 跌０﹒１２％

比亞迪（０１２１１） ２９１﹒８元 跌１﹒３５％

吉利汽車（００１７５） １７﹒０元 跌２﹒８６％

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（ｈｃ）

