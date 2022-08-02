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00013 和黃醫藥
即時 按盤價 跌18.600 -1.600 (-7.921%)
大手異動

02/08/2022 09:27

《中概異動》和黃醫藥低開近３％，中期虧損擴至１﹒６億美元

　　《經濟通通訊社２日專訊》和黃醫藥（０００１３）中期虧損擴大，現價跌２﹒９７％，報
１９﹒６元，該股成交約９０００股，涉資１８萬元；金斯瑞生物科技（０１５４８）跌
０﹒７１％，報２７﹒８元；信達生物（０１８０１）跌１﹒２２％，報３２﹒３５元；君實生
物（０１８７７）無升跌，報３２﹒４元。
　　和黃醫藥公布，截至６月３０日止中期虧損約１﹒６３億美元，比去年同期虧損約１﹒０２
億美元有所擴大，每股虧損０﹒１９元，不派中期股息。
　　該集團指，收入總額升２８％至２﹒０２億美元，其中腫瘤╱免疫業務綜合收入增長
１﹒１３倍，至９１１０萬美元，包括沃瑞沙、蘇泰達及愛優特在中國市場收入預期持續增長，
於６月底員工總數已增１９０名，至８２０名，覆蓋約３０００家腫瘤醫院和約３萬名腫瘤科醫
生，而期內經營開支總額增至約３﹒９９億元，其中研發開支升至約１﹒８２億美元，主因擴展
創新腫瘤候選藥物的研發。於６月３０日，該集團有現金及現金等價物和短期投資８﹒２６億美
元及未動用銀行信貸額度１﹒７８億美元，銀行貸款４０萬美元。
　　現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌
１﹒９０％。
　　即月期指新報１９８４９，跌２８６點，低水９４點。即月國指期貨報６７６５，跌１０９
點，低水１８點。即月科指期貨新報４２３１，跌９９點，低水１１點。
　　上證綜合指數報３２３１，跌２８點或跌０﹒８８％，成交４０﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６０，跌１５３點或跌１﹒２４％，成交２３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和黃醫藥（０００１３）　　　　　１９﹒６元　跌２﹒９７％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２７﹒８元　跌０﹒７１％
　　信達生物（０１８０１）　　　　３２﹒３５元　跌１﹒２２％
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３２﹒４元　　　　無升跌
　　聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）　　　６９﹒７元　　　　無升跌
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７２﹒０５元　跌２﹒３７％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　７９﹒４元　跌１﹒０６％
　　中糧家佳康（０１６１０）　　　　３﹒３１元　　跌０﹒９％
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　　　３１﹒４元　　　　無升跌
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１４﹒２８元　跌０﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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