《中概異動》和黃醫藥低開近３％，中期虧損擴至１﹒６億美元

《經濟通通訊社２日專訊》和黃醫藥（０００１３）中期虧損擴大，現價跌２﹒９７％，報

１９﹒６元，該股成交約９０００股，涉資１８萬元；金斯瑞生物科技（０１５４８）跌

０﹒７１％，報２７﹒８元；信達生物（０１８０１）跌１﹒２２％，報３２﹒３５元；君實生

物（０１８７７）無升跌，報３２﹒４元。

和黃醫藥公布，截至６月３０日止中期虧損約１﹒６３億美元，比去年同期虧損約１﹒０２

億美元有所擴大，每股虧損０﹒１９元，不派中期股息。

該集團指，收入總額升２８％至２﹒０２億美元，其中腫瘤╱免疫業務綜合收入增長

１﹒１３倍，至９１１０萬美元，包括沃瑞沙、蘇泰達及愛優特在中國市場收入預期持續增長，

於６月底員工總數已增１９０名，至８２０名，覆蓋約３０００家腫瘤醫院和約３萬名腫瘤科醫

生，而期內經營開支總額增至約３﹒９９億元，其中研發開支升至約１﹒８２億美元，主因擴展

創新腫瘤候選藥物的研發。於６月３０日，該集團有現金及現金等價物和短期投資８﹒２６億美

元及未動用銀行信貸額度１﹒７８億美元，銀行貸款４０萬美元。

現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌

１﹒９０％。

即月期指新報１９８４９，跌２８６點，低水９４點。即月國指期貨報６７６５，跌１０９

點，低水１８點。即月科指期貨新報４２３１，跌９９點，低水１１點。

上證綜合指數報３２３１，跌２８點或跌０﹒８８％，成交４０﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６０，跌１５３點或跌１﹒２４％，成交２３﹒５９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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和黃醫藥（０００１３） １９﹒６元 跌２﹒９７％

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２７﹒８元 跌０﹒７１％

信達生物（０１８０１） ３２﹒３５元 跌１﹒２２％

君實生物（０１８７７） ３２﹒４元 無升跌

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ６９﹒７元 無升跌

藥明生物（０２２６９） ７２﹒０５元 跌２﹒３７％

泰格醫藥（０３３４７） ７９﹒４元 跌１﹒０６％

中糧家佳康（０１６１０） ３﹒３１元 跌０﹒９％

再鼎醫藥（０９６８８） ３１﹒４元 無升跌

開拓藥業（０９９３９） １４﹒２８元 跌０﹒５６％

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（ｅｒ）

