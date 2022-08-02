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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌293.200 -6.400 (-2.136%)
大手異動

02/08/2022 09:30

《中概異動》騰訊低開１％，與網易、嗶哩嗶哩遊戲未獲批遊戲版號

　　《經濟通通訊社２日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒４７％，報２９５﹒２元，該股
成交約１５５萬股，涉資４﹒５９億元；網易（０９９９９）跌１﹒６７％，報１４１﹒５元；
嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒７１％，報１８２元；中手游（００３０２）升０﹒９７％，報
２﹒０９元。
　
＊６９款遊戲版號獲批，中手游入圍＊
　
　　國家新聞出版署發布８月國產網絡遊戲審批信息，共６９款遊戲獲批，單次批出遊戲數目再
創版號重啟以來新高，審批時間為７月３０日。名單上仍未見騰訊、網易及嗶哩嗶哩等遊戲廠商
。內地４月起重啟審批遊戲版號，今年已累計批出２４１款遊戲版號，而且每次批出遊戲數目正
慢慢增加。
　　今次獲批發的重點遊戲版號包括中手游的《我的御劍日記》、創夢天地（０１１１９）的《
傳說中的合合島》、中青寶（深：３０００５２）的《波西亞時光》、中移動（００９４１）旗
下咪咕互動的《動物：森林法則》。
　　國家新聞出版署在４月１１日宣布首批共４５款遊戲獲批，審批日期為４月８日；第二批遊
戲版號則是在６月７日發布，涉６０款遊戲，審批日期為６月５日；第三批則在７月１２日發布
，涉６７款遊戲，審批日期為７月１１日。
　　現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌
１﹒９０％。
　　即月期指新報１９８５４，跌２８１點，低水８９點。即月國指期貨報６７６８，跌１０６
點，低水１５點。即月科指期貨新報４２３０，跌１００點，低水１２點。
　　上證綜合指數報３２３１，跌２８點或跌０﹒８８％，成交４０﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６０，跌１５３點或跌１﹒２４％，成交２３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　２９５﹒２元　跌１﹒４７％
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒５元　跌１﹒６７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１８２元　跌４﹒７１％
　　中手游（００３０２）　　　２﹒０９元　升０﹒９７％
　　創夢天地（０１１１９）　　４﹒５８元　　　　無升跌
　　中移動（００９４１）　　４９﹒５５元　　跌０﹒８％
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒４元　跌０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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