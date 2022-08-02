《中概異動》騰訊低開１％，與網易、嗶哩嗶哩遊戲未獲批遊戲版號

《經濟通通訊社２日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒４７％，報２９５﹒２元，該股

成交約１５５萬股，涉資４﹒５９億元；網易（０９９９９）跌１﹒６７％，報１４１﹒５元；

嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒７１％，報１８２元；中手游（００３０２）升０﹒９７％，報

２﹒０９元。



＊６９款遊戲版號獲批，中手游入圍＊



國家新聞出版署發布８月國產網絡遊戲審批信息，共６９款遊戲獲批，單次批出遊戲數目再

創版號重啟以來新高，審批時間為７月３０日。名單上仍未見騰訊、網易及嗶哩嗶哩等遊戲廠商

。內地４月起重啟審批遊戲版號，今年已累計批出２４１款遊戲版號，而且每次批出遊戲數目正

慢慢增加。

今次獲批發的重點遊戲版號包括中手游的《我的御劍日記》、創夢天地（０１１１９）的《

傳說中的合合島》、中青寶（深：３０００５２）的《波西亞時光》、中移動（００９４１）旗

下咪咕互動的《動物：森林法則》。

國家新聞出版署在４月１１日宣布首批共４５款遊戲獲批，審批日期為４月８日；第二批遊

戲版號則是在６月７日發布，涉６０款遊戲，審批日期為６月５日；第三批則在７月１２日發布

，涉６７款遊戲，審批日期為７月１１日。

現時，恒生指數報１９９４３，跌２２２點或跌１﹒１０％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報６７８２，跌９４點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報４２４２，跌８２點或跌

１﹒９０％。

即月期指新報１９８５４，跌２８１點，低水８９點。即月國指期貨報６７６８，跌１０６

點，低水１５點。即月科指期貨新報４２３０，跌１００點，低水１２點。

上證綜合指數報３２３１，跌２８點或跌０﹒８８％，成交４０﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６０，跌１５３點或跌１﹒２４％，成交２３﹒５９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ２９５﹒２元 跌１﹒４７％

網易（０９９９９） １４１﹒５元 跌１﹒６７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２元 跌４﹒７１％

中手游（００３０２） ２﹒０９元 升０﹒９７％

創夢天地（０１１１９） ４﹒５８元 無升跌

中移動（００９４１） ４９﹒５５元 跌０﹒８％

心動公司（０２４００） １８﹒４元 跌０﹒８６％

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（ｅｒ）

