《異動股》中芯（９８１）跌逾３％，遭高盛降目標至２０﹒２元

《經濟通通訊社２日專訊》中芯（００９８１）現價跌３﹒４８％，報１５﹒５４元，該股

成交約４６０萬股，涉資７１８１萬元，盤中高見１５﹒９元，最低見１５﹒３８元；

ＡＳＭＰＴ（００５２２）升２﹒６９％，報６２﹒９５元；華虹（０１３４７）跌３﹒４７％

，報２２﹒２５元；宏光半導體（０６９０８）跌２﹒２９％，報３﹒４１元。

中芯遭高盛調低目標價及評級，由２４元降至２０﹒２元；評級就由「買入」降至「中性」

。至於ＡＳＭＰＴ，高盛就將目標價由７７元調高至９８元；評級由「賣出」升至「買入」。

另外，美國政府早前已禁止製造商在未經許可的情況下，向中國晶片公司出售可用於製造

１０納米及以下晶片的多數設備。據《彭博》引述美國兩家主要設備供應商報道，美國擬再次收

緊對中國獲取晶片製造設備的限制。

現時，恒生指數報１９６８５，跌４８０點或跌２﹒３８％，主板成交２２５﹒５４億元。

國企指數報６６９５，跌１８１點或跌２﹒６４％。恒生科技指數報４１８０，跌１４３點或跌

３﹒３３％。

即月期指新報１９６４６，跌４８９點，低水３９點。即月國指期貨報６６９６，跌１７８

點，高水１點。即月科指期貨新報４１８４，跌１４６點，高水４點。

上證綜合指數報３１９８，跌６１點或跌１﹒８９％，成交１１８３﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２１９０，跌２２３點或跌１﹒８０％，成交７７４﹒５７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １５﹒５４元 跌３﹒４８％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒９５元 升２﹒６９％

華虹（０１３４７） ２２﹒２５元 跌３﹒４７％

宏光半導體（０６９０８） ３﹒４１元 跌２﹒２９％

晶門（０２８７８） ０﹒５２元 跌１﹒８９％

芯智控股（０２１６６） １﹒８８元 無升跌

上海復旦（０１３８５） ２８﹒９５元 跌１﹒７％

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（ｅｒ）

