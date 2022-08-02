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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌15.560 -0.540 (-3.354%)
大手異動

02/08/2022 09:47

《異動股》中芯（９８１）跌逾３％，遭高盛降目標至２０﹒２元

　　《經濟通通訊社２日專訊》中芯（００９８１）現價跌３﹒４８％，報１５﹒５４元，該股
成交約４６０萬股，涉資７１８１萬元，盤中高見１５﹒９元，最低見１５﹒３８元；
ＡＳＭＰＴ（００５２２）升２﹒６９％，報６２﹒９５元；華虹（０１３４７）跌３﹒４７％
，報２２﹒２５元；宏光半導體（０６９０８）跌２﹒２９％，報３﹒４１元。
　　中芯遭高盛調低目標價及評級，由２４元降至２０﹒２元；評級就由「買入」降至「中性」
。至於ＡＳＭＰＴ，高盛就將目標價由７７元調高至９８元；評級由「賣出」升至「買入」。
　　另外，美國政府早前已禁止製造商在未經許可的情況下，向中國晶片公司出售可用於製造
１０納米及以下晶片的多數設備。據《彭博》引述美國兩家主要設備供應商報道，美國擬再次收
緊對中國獲取晶片製造設備的限制。
　　現時，恒生指數報１９６８５，跌４８０點或跌２﹒３８％，主板成交２２５﹒５４億元。
國企指數報６６９５，跌１８１點或跌２﹒６４％。恒生科技指數報４１８０，跌１４３點或跌
３﹒３３％。
　　即月期指新報１９６４６，跌４８９點，低水３９點。即月國指期貨報６６９６，跌１７８
點，高水１點。即月科指期貨新報４１８４，跌１４６點，高水４點。
　　上證綜合指數報３１９８，跌６１點或跌１﹒８９％，成交１１８３﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９０，跌２２３點或跌１﹒８０％，成交７７４﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１５﹒５４元　跌３﹒４８％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６２﹒９５元　升２﹒６９％
　　華虹（０１３４７）　　　　２２﹒２５元　跌３﹒４７％
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒４１元　跌２﹒２９％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５２元　跌１﹒８９％
　　芯智控股（０２１６６）　　　１﹒８８元　　　　無升跌
　　上海復旦（０１３８５）　　２８﹒９５元　　跌１﹒７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 14:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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